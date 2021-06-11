【愛傳媒陳玲玲專欄】歷史課太枯燥，歷史電視劇真的很精彩。

一位名為邁克爾・普鳴（Michael Puett）的哈佛大學歷史系教授在課堂上給他的歷史系學生推薦了15部中國最好的歷史電視劇。

《大秦帝國之裂變》、《大秦帝國之縱橫》、《漢武大帝》、《三國演義》、《大明王朝1566》、《康熙王朝》、《雍正王朝》等，被推薦的中國歷史劇中，沒有什麼羋月傳、甄嬛傳。

最近剛追完大秦帝國系列，是根據孫皓暉先生同名小說改编的長篇歴史劇，目前已播出四部，很值得看！

分別是《大秦帝國之崛起》、《大秦帝國之縱橫》、《大秦帝國之裂變》、《大秦賦》系列劇四部作品，自首播起至完结，共歴時11年。

展現戰國時代波瀾壯闊的史詩，作品注重尊重史實，其中還融合了不少最新考古史料。盡可能還原歷史真相！脫離了鶯鶯燕燕，你害我，我害你的宮廷劇套路，專注與刻畫一個國家興盛衰亡全過程的歷史。

許多一級演員及老戲骨的演出，刻畫了很多印象深刻的角色，讓歴史劇更耐看！

看過宮鬥劇《甄嬛傳》、《如懿傳》、《延禧攻略》、《步步驚心》等劇，再看尊重史實的歴史劇，比較嚴謹、有深度。以史為鏡，了解過去的歴史，知道現在的自己！

走進歴史，暫時忘記疫情的苦悶！

作者為資深廣告人

照片來源：《大秦》系列劇海報截圖。

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