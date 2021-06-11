今（11日）上午10時由永和辦事處主任黃志彰、副主任黃信傑、總幹事張進義代表辦事處團隊至分局致贈獎金及禮劵。（永和警分局提供）

警察節將至，由於疫情嚴峻，新北市警察之友會永和辦事處為避免群聚並配合政府防疫措施，停止舉辦110年警察節慶祝活動，但為感謝及表揚各績優同仁的表現，今（11日）上午10時由永和辦事處主任黃志彰、副主任黃信傑、總幹事張進義代表辦事處團隊至分局致贈獎金及禮劵，感謝警察長期以來辛勞付出，這是對永和分局同仁最大的士氣鼓舞。

6月15日是一年一度的警察節是屬於每位警察同仁的特別日子，近期因疫情嚴峻，同仁積極投入並協助各項防疫工作，包含疫調、市場人流管制、協尋居家隔離失聯者和外籍人士等工作，永和警友辦事處為投入防疫工作的員警表達感謝之意，特別在警察節前夕，由黃主任代表辦事處團隊統一致贈永和分局全體同仁，每人300元禮劵，另外還特別頒發績優員警41位，每位5000元獎勵金，期盼同仁在為國家社會治安貢獻心力之餘，也必須注意自身健康狀況。

永和警友辦事處表示，原本預計至各單位逐一頒贈，但由於疫情關係無法前往，由黃主任代表辦事處團隊至分局統一致贈，希望同仁執勤時也不忘保護好自己，祝福永和分局全體同仁警察節快樂。