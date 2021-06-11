好心肝診所涉嫌違法施打疫苗案，引發軒然大波，演藝圈更被爆出有多名藝人在這波疫苗之亂中施打成功，如今傳出憑電影《孤味》奪下金馬影后的資深藝人陳淑芳也在名單中，對此，她不僅透過經紀人否認施打疫苗，更在臉書發文澄清。

金馬影后陳淑芳被爆出現在「好心肝診所」疫苗施打名單中，根據《中國時報》記者詢問，

經紀人否認她有施打疫苗，更強調雖然被列為公費疫苗接種對象的第六類，但目前都在家防疫很安全，如果輪到她，也會讓給別人先打，此外陳淑芳也在臉書發文澄清：「關於新聞報導某診所偷打疫苗事件中，有和我同名純屬巧合,目前我都乖乖地關在家裡準備功課，完全沒有外出，特在此向好友說明一下」，對於造成外界擔憂，讓她坦言感到不好意思。

至於郭子乾稍早則是在臉書發文道歉，表示家中有兩位80歲的老人家，因此在今年3月就預約施打疫苗，前幾天診所通知他可以施打後，便帶著長輩去施打，強調身為公眾人物卻造成這麼大的風波，全是自己思慮不周，在此鄭重向社會大眾道歉。

知名藝人侯昌明夫妻檔，先是透過經紀人坦言確實有施打疫苗，表示兩人因為「資深志工」身分，不定期會去診所幫忙，由於擔憂有感染風險，加上有好心肝「擴大認定醫療相關人員」身分，便去施打疫苗，目前僅施打一劑，不過稍早於臉書發文，針對好心肝疫苗一事，一連寫下3次道歉，並強調「打疫苗是被臨時通知的。」

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