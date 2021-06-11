國內三級警戒延長至6/28，衝擊全台實體店家，帶動Yahoo奇摩超級商城開店詢問度升溫，近一個月「居家生活」類新進店家數增長超過3倍、「美食」新進店家數翻倍成長。為力挺在地店家做生意，Yahoo奇摩超級商城宣布即日起推出《在家快速開店做生意》優惠方案，開店申請全面線上化，在家即可零接觸完成簽約、繳費、開通，最快6小時火速線上開店做生意，平均每天僅要26元；加碼再送站內萬元廣告資源與百萬流量曝光、電商大學免費線上課程24小時隨點隨上，搶攻線上人潮！此外，針對公益組織及實體餐飲店，於6/30前限量推出《1元開店方案》，全年開店費用僅需1元，再送網路開店教戰手冊，讓店家無負擔、輕鬆跨足網購！

Yahoo奇摩拍賣觀察發現，消費者防疫在家，拍賣直播每天平均觀看次數翻倍成長、觀看時間增7成，成消費者網購管道之一。自今年5/25推出《美食直播0元方案》以來，吸引知名藝人邵昕所開立的「立祥公寓」、「真心台菜及香茅廚」、賈永婕堂妹的「KameHouse夏威夷餐廳」、永康商圈的「誠記越南麵食館」、及「可夫萊精品堅果」等名店將陸續進駐；其中「立祥公寓」與「真心台菜及香茅廚房」首次透過直播累計觀看次數就突破70萬、平均約每3分鐘即有一筆訂單成交！10日起宣布擴大適用對象，不限實體餐廳，全面開放全台實體店家申請《直播0元方案》，新註冊加入的實體賣家，可享包含交易手續費、社群威力包三個月0元優惠、拍賣百萬流量免費曝光、加碼送直播致勝攻略等4大好康！

此外，Yahoo奇摩拍賣加碼推出可幫助賣家轉單導流的廣告穩賺包55折優惠只要299元起，拍賣月付廣告儲值金最高享35%回饋；店鋪2.0升級功能優惠6折起，透過可支援手機/電腦/平板等跨裝置的網頁設計、廣告輪播大看板、賣家自選推薦商品、置頂導覽選單、熱銷排行榜等五大亮點功能，助攻店家輕鬆打造行動店鋪，攜手一同挺過疫情難關！

(科技)