吳姓男子貪圖小利，被王嫌組織的販毒集團以50萬元新台幣收買當人頭，假冒某國際公司運毒，高雄檢警循線破獲，在2個木箱內查獲4個裝有「三級丁氧羰基去甲基愷他命」共重496公斤的鐵桶，全案經橋頭地檢署偵結，檢方依毒品危害防制條例私運管制物品進口罪嫌起訴吳嫌及王嫌2人，考量吳嫌坦承犯行及深具悔意，建請從輕量刑。

高雄檢警於2019年11月接獲情資，指有人利用空運方式走私毒品，即成立專案小組偵辦，同年11月20日對吳嫌空運至小港機場的貨箱開箱查驗，查獲裝滿第4級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」的鐵桶共4桶，初估總淨重達496公斤。

檢警查出，包含吳嫌共4人，假冒進口「二氧化鈦」名目，將「三級丁氧羰基去甲基愷他命」藏放4個鐵桶內，再裝進2個木箱中，經由香港機場運輸至高雄小港國際機場。

橋檢起訴書指出，王嫌及幕後製毒、運毒集團於2019年11月7日，聯繫從事貿易之高姓嫌犯（所涉共同運輸毒品罪嫌另行偵辦中），請高嫌自大陸廣東省替其進口一批「二氧化鈦」，

高嫌當晚與吳嫌聯繫，告知接貨時間及接貨地點為高雄市楠梓區，高於11月22日上午駕駛自用小貨車，將2只木箱盛裝之4只鐵桶搬上貨車後車斗後，當日上午又將自用小貨車駛回高雄市楠梓區，下車後即離去。

正當林欲再度駕駛該自用小貨車時，旋遭一路跟監的專案小組員警及現場檢察官拘提，另將在一旁自用小客車車內之吳嫌及何嫌拘提到案。

檢方表示，被告吳嫌及王嫌2人所為，均犯毒品危害防制條例第4條第4項，運輸第四級毒品罪嫌及懲治走私條例第2條第1項私運管制物品進出口罪嫌，依法起訴2嫌。

另審酌吳嫌於案發後始終坦承犯行，堪信其已深具悔意，且其也尚未因犯下本案而獲得任何利益，建請從輕量刑；至於王嫌到案後始終飾詞狡辯，顯無悔意，且運輸毒品重量高達 431.52公斤，一旦闖關成功流入製毒工廠，可製成之愷他命毒品將嚴重危害青少年身心健康，故對社會造成之損害甚鉅，建請予以從重量刑，以示懲儆。

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