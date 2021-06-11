下周國際新聞事件

06/14　周一 日本4月工業生產指數終值

歐元區4月工業生產指數

美國5月消費者通膨預期

06/15　周二 澳洲央行會議紀要

德國5月通膨率終值

英國4月失業率

歐元區4月貿易收支

美國5月零售銷售額

美國5月PPI

美國5月工業生產/製造業生產指數

美國6月NAHB房市指數

業績報告:甲骨文

06/16　周三 API美國原油庫存報告

日本5月進出口貿易收支

日本4月機械訂單

英國5月通膨率

美國5月新屋開工數

美國5月建築許可數

美國EIA原油庫存報告

06/17　周四 聯準會利率決議

FOMC經濟預測

聯準會記者會

澳洲5月就業報告

歐元區5月通膨率終值

美國請領失業給付報告

費城Fed製造業指數（6月）

業績報告:Adobe

06/18　周五 日本5月通膨率

日本央行利率決議

英國5月零售銷售額

《國際金融》6月已2次 韓央行暗示升息
《國際金融》ECB上調復甦展望 歐股再創高
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