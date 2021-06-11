下周國際新聞事件
06/14 周一 日本4月工業生產指數終值
歐元區4月工業生產指數
美國5月消費者通膨預期
06/15 周二 澳洲央行會議紀要
德國5月通膨率終值
英國4月失業率
歐元區4月貿易收支
美國5月零售銷售額
美國5月PPI
美國5月工業生產/製造業生產指數
美國6月NAHB房市指數
業績報告:甲骨文
06/16 周三 API美國原油庫存報告
日本5月進出口貿易收支
日本4月機械訂單
英國5月通膨率
美國5月新屋開工數
美國5月建築許可數
美國EIA原油庫存報告
06/17 周四 聯準會利率決議
FOMC經濟預測
聯準會記者會
澳洲5月就業報告
歐元區5月通膨率終值
美國請領失業給付報告
費城Fed製造業指數（6月）
業績報告:Adobe
06/18 周五 日本5月通膨率
日本央行利率決議
英國5月零售銷售額
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