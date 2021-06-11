好心肝診所爆發違規施打疫苗，其中，一名電商大老也被點名，網傳直指就是網家(8044)董事長詹宏志。詹宏志今天以「那個晚上我在好心肝診所」一文，坦承有施打一劑AZ疫苗，他表示，可能因志工身份好意被放入施打名單，但看到網路上有人質疑，何以診所能有數量龐大的疫苗，才發現自己做錯了事。同時他公開致歉，並且設法在未來的時間裡能為疫情做點別的事，做為彌補。

詹宏志表示，6月8日下午得到好心肝診所的通知，希望能夠到診所接受疫苗注射，他們正在安排，但必須在當天完成。他也一直是基金會的募款志工，固定在診所看病的病人，對醫院的通報不疑有他。

文章中所寫，聯絡的醫院同仁要他當晚攜帶健保卡前往，在晚上七點半依約抵達診所，卻被診所的門庭若市大吃一驚(不是應該避免群聚嗎)，心中也有點困惑。醫院的工作人員效率很高，提示資料卡與疫苗接種卡要他填寫，人雖然多但很快就排到了，迅速接受注射之後，醫護人員要我在長凳再坐三十分鐘，確定沒有任何反應才離去。

稍晚詹宏志看到網路上有人質疑，何以診所能有數量龐大的疫苗，才發現自己做錯了事。雖然好心肝診所可能是因為志工身份放入施打名單，但如果台北還有各種醫護人員尚未得到接種機會，這樣的身份僭越了排序類別，當然是錯誤也不應該的，雖然不曾主動要求，但他認為他的判斷力是有問題的，忘了還有更需要的人。

詹宏志說，疫苗已經打在身上，再愧疚也很難還回去，只能在此向所有關心的朋友致歉，並且設法在未來的時間裡能為疫情做點別的事，做為彌補。他強調，「從來不是一個會運用特權的人，從前不是，未來希望也不會。」「也希望台灣很快可以取得足夠的疫苗，讓國人免於恐懼等待之苦。」