智利衛生當局周四宣布首都聖地亞哥（Santiago）將再度全面封鎖，儘管該國一半以上的人口已經完成疫苖接種，但近來疫情仍然大爆發，確診數迭創新高。

智利的情況給其他地方的政府敲響警鐘，隨著疫苖接種日益取得進展，應該多快解除封鎖已經成為各地辯論的話題。過去兩周，智利全國每日新增確診數暴增17%，而包括聖地亞哥市在內、占該國總人口一半的首都圈，單日確診數更激增了25%。

目前該首都地區的重症加護病房收治量已經達到98%。智利全國護理聯合會（FENASENF）主席Jose Luis Espinoza表示，其成員已經「處於崩潰邊緣」。

智利是全球疫苗接種率最高的國家之一，其1500萬居民中約有75% 已經接種過至少一劑疫苗，將近58%的居民已完成疫苖接種。根據路透社的統計數據，智利的接種率在美洲取得領先，在全球排名第五。

到目前為止，該國已經使用了近2300萬劑疫苗，包括1,720萬劑科興疫苖、460萬劑輝瑞- BioNTech疫苖，以及阿斯特捷利康（AstraZeneca）和康希諾各不到100萬劑。

醫學專家表示，疫苗並非100%有效，且在達到最高效力之前仍存在時間差。此外，「封城疲勞」和更具傳染性的變種病毒出現，也是第二波疫情來勢洶洶的原因。