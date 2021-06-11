員林分局永靖分駐所昨天查獲一處卡拉OK小吃部在疫情嚴峻期間，竟然無視防疫規定，仍照常營業讓酒客上門飲酒唱歌，當場開單函報縣府裁處。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林分局永靖分駐所昨天查獲一處卡拉OK小吃部在疫情嚴峻期間，竟然無視防疫規定，仍照常營業讓酒客上門飲酒唱歌，當場開單函報縣府裁處。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林分局永靖分駐所昨天查獲一處卡拉OK小吃部在疫情嚴峻期間，竟然無視防疫規定，仍照常營業讓酒客上門飲酒唱歌，當場開單函報縣府裁處。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

真的罰不怕，要唱不要命！新冠肺炎疫情嚴峻，彰化陸續爆發歌唱班、養生館和小吃部女陪侍群聚染疫事件，仍有人無視規定偷營業群聚。員林警方10日查獲永靖鄉一處卡拉OK小吃部，有6人在店內同桌消費飲食、群聚喝酒，當場蒐證開單，函送彰化縣政府裁處。

員林警方針對違法群聚案件，持續加強查緝，永靖分駐所員警執行應停業場所複查勤務時，發現永靖鄉某處卡拉OK小吃部仍不時有不特定人士進進出出，因此前往埋伏蒐證，10日下午2點進入店內稽查，當場查獲67歲蘇姓男客與42歲宋姓女陪侍同桌飲食，桌上還放著幾碟小菜和高粱酒。

警方進一步調閱檢視該店店內監視器發現，這家小吃部從10日中午11點，就開始營業，中午前時段有6人群聚飲酒，經查該場所為休閒娛樂場，符合中央所認定八大行業之一，依法早就該停止營業，業者卻未關閉，反而暗中私自營業，明顯違反防疫規定。除現場錄影蒐證，填報稽查單、未戴口罩勸導單，將負責人等3人函報裁處。

員林警分局長謝錫釗表示，彰化「麻將咖」群聚已造成30多人確診，仍持續延燒，呼籲民眾除應減少非必要外出及活動，切勿有違規群聚情形發生，疫情嚴峻期間，請民眾自我克制，遵守防疫規定，避免造成破口。