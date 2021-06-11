疫情升級，因國內限制內用的防疫政策，餐廳業者嚴重受到影響。Influenxio 圈圈科技響應都會享樂即時預訂平台 FunNow「進食下半場計畫」，與超過 10 個數位平台包含 LINE Pay、Tripadvisor、和 iCHEF 等一起提供餐飲業者免費的行銷曝光、網路系統等資源，希望在疫情的下半場能夠攜手為餐廳業者出一份力。Influenxio 圈圈科技執行長柯景倫表示：「這次疫情對實體餐飲業造成很大的影響，Influenxio 作為全台最大的微網紅行銷平台，我們希望能免費為店家宣傳，讓店家在社群媒體上也能創造更多曝光及討論度。」一同參與計畫的行銷媒體夥伴還有WalkerLand、米其林台北台中指南等。

活動上線一周，已有近百名網紅響應，並累積萬次 Instagram 限時動態與貼文觀看。

Influenxio 號召超過萬名 IG 創作者，免費為餐廳宣傳曝光

Influenxio 圈圈科技是全台最大微網紅行銷平台，平台上有超過萬名 Instagram 創作者會員，自 2018 年以來已為超過千家品牌達成社群口碑行銷曝光，並在 Instagram 上創作破萬則內容素材。這次發起的「自己的愛店自己挺」社群行銷活動，就是要利用口碑行銷的力量，免費為餐廳在 Instagram 上創造曝光及討論度。參與店家免費申請，就能在活動網頁上曝光店家資訊及外帶外送優惠，Influenxio 還會同時將此優惠訊息推廣給超過萬名 Instagram 網紅，讓網紅運用自身的影響力將資訊分享給粉絲，為店家創造社群討論度。此活動上線一周內，就有超過 80 間餐廳響應，其中包含 TGI FRIDAYS、GB鮮釀啤酒餐廳和小蒙牛、Toasteria Cafe 等連鎖餐飲，及許多在地優質餐廳。截至目前已有近百名網紅響應，並累積萬次 Instagram 限時動態、貼文觀看。民眾也可以直接透過網頁，搜尋附近的餐飲店家提供的外帶外送優惠，並透過點餐支持。

圈圈與超過 10 個數位平台發起「進食下半場計畫」挺餐廳，平台不抽佣、消費者享優惠。

響應 「進食下半場計畫」合作多元網路媒體資源，「進食下半場計畫」盼消費者行動支持

疫情升級至第三級，因限制內用的政策，迄今餐廳業者嚴重受到影響。Influenxio 圈圈與超過 10 個數位平台聯手，發起「進食下半場計畫」期待疫情的下半場能夠為餐廳業者找到出路，除了將外帶資訊整合，也協助外帶模式更加健全。由都會享樂即時預訂平台 FunNow 發起，而響應結盟的數位平台，包含「入口平台」、「系統業者」及「網路媒體」，加總每月瀏覽人數超過千萬人次，如：全球最大的旅遊資訊平台 Tripadvisor，以及 LINE 熱點點餐外帶折扣碼、LINE Pay 消費回饋、LINE TAXI 乘車券、WeMo Scooter 騎乘金，以及餐廳 POS 系統商肚肚 dudoo 及 iCHEF 等。另外，《臺北臺中米其林指南 2020》、WalkerLand、Tatler Taiwan、Taster 美食加、Influenxio 圈圈科技等平台，則將透過媒體、自媒體資源，將外帶資訊整合給廣大消費者。

消費者預訂外帶自取，方便又省錢；系統商另回饋業者，「進食下半場計畫」提供多項優惠

針對消費者面向，「進食下半場計畫」由 Influenxio 圈圈彙整各區餐廳優惠，讓民眾能輕鬆搜尋附近店家提供的優惠，並實際點餐支持。而 LINE 則提供多項優惠回饋，提升消費者外帶意願，包含 LINE Pay 於 6 月 30 日以前，每筆在 FunNow 結帳的訂單將有 LINE POINT 6 % 回饋，且無限筆數。而 LINE TAXI 則是祭出每次 30 元乘車券優惠，不限新舊戶皆可使用；24 小時隨租隨還電動機車即時租借品牌「WeMo Scooter」也響應此計畫，提供上萬份免費騎乘金。除了讓消費者免於暴露在大眾運輸工具群聚風險之下，還能夠更從容不迫地外帶自取餐點。而針對業者，餐廳 POS 系統商肚肚 dudoo 及 iCHEF，也將支持這段期間營業額下降的餐廳，分別提供相對應的 POS 系統及線上訂餐方案免費。