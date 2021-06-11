台北新增49例！疫苗之亂延燒 柯文哲最新說明

台北市長柯文哲。(柯文哲YT)

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市政府近來還陷「好心肝疫苗之亂」，雖市長柯文哲認錯並坦言管控有問題會調查，不過，外界批評聲浪仍未止息。柯文哲今(11日)在防疫記者會說，目前大的感染沒有，但有散在社區小小潛伏感染源，維持三級管制，讓大的傳染不會出去，出動熱點殲滅戰，未來時間內維持此戰略，「但明天端午連假是我最擔心，怕大家趴趴走，呼籲市民好不容易疫情慢慢壓制下來，拜託大家再忍耐一下」。

至於好心肝診所施打名單部分，柯文哲說，地球上你知道有超過20億人打過疫苗，結果台灣還需要三更半夜跑到診所偷偷打，當然你說這裡面很多權貴，當然不能說沒有，但水電工、掃地歐巴桑、煮菜阿姨等人數更多，結果偷打疫苗都準備等檢察官傳訊，這名單是這樣，全部拿到台北地檢署，看他們怎麼辦，是沒有人來跟我講名單事情，大家也知道我這個人，來講也沒用，根本沒人來找我喬要不要公佈疫苗名單。

關於疫苗接種順序，柯文哲說，按照疫苗順序，這次開始讓75歲以上長者打(15日起)，「不過算一算，要先跟大家把事實先講清楚，我們一到三類本來有4萬個，還有2.3萬人未接種，75歲以上長者是19.2萬人，還有住宿型長照工作人員等是1.7萬，符合預備要打疫苗是23.2萬人，不知道中央發多少，但怎麼發一定遠小於這數目，所以雖然符合打疫苗資格，但我看可以打到機會是一半以下」。

副市長蔡炳坤表示，AZ疫苗接種地點，有合約醫療診院所37家、健康服務中心門診部12區、合約診所225間，主要接近社區、交通方便、減少移動。

另外，關於由行政院政務委員唐鳳規畫的「疫苗接種預約平台」，唐鳳表示已跟地方政府接洽，柯文哲表示，「唐鳳也來接洽，說這一次來不及做好，這一次自己想辦法，這就是這樣，早就跟你們講說要準備，這個麻煩在哪裡，現在台北市還要去寫一套程式，等到中央好，資料要怎轉接?早就跟你講要準備，又來不及準備好，不是一年前就該準備，算了啦不要抱怨」。