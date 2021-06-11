新北市今日新增120例本土個案，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，前三名為中和22例、三重21例、板橋13例最多，快篩量有4833人，昨天快篩量達4833人創新高，找到41個陽性患者，陽性率0.8％比昨天高，為找出隱形鍊，經發局目前已經核准，4家企業報備快篩。

侯友宜說，民眾不要擔心，越早找出隱性確診者就可能阻斷傳播鍊，而經發局目前已經收到，4家企業已經報備要快篩，其餘8家也已經以專案協助、另外有86件企業有意願快篩，市府會盡快協助企業廣篩，找出隱形傳播鍊。