莊敬高職的畢業生無法到校參加畢業典禮，全校教職員工特定為同學們準備了難忘的線上典禮。（莊敬高職提供）

莊敬高職的畢業生無法到校參加畢業典禮，全校教職員工特定為同學們準備了難忘的線上典禮。（莊敬高職提供）

莊敬高職的畢業生無法到校參加畢業典禮，全校教職員工特定為同學們準備了難忘的線上典禮。（莊敬高職提供）

莊敬高職的畢業生無法到校參加畢業典禮，全校教職員工特定為同學們準備了難忘的線上典禮。（莊敬高職提供）

受到新冠肺炎疫情影響，莊敬高職的畢業生無法到校參加畢業典禮，為讓畢業生感受師長的心意，全校教職員工特定為同學們準備了難忘的線上典禮，讓學生們在校史上首次的「線上畢業典禮」中感受到老師給予畢業生滿心的祝福。

莊敬高職畢業生早在去年就受到疫情影響，本屆第49屆畢業生許多活動也都因疫情的嚴峻而變更時間或形式，例如， 原訂於今年五月餐飲科的畢業成果展、表演藝術科舞蹈組的畢業舞展、戲劇組的畢業劇展在演出當天喊卡轉為線上直播，而原訂於五月國父紀念館的全校大型畢業展演活動，也都因疫情而取消。

今年的畢業典禮改成線上舉行，教職員生在「防疫停課不停學」的同時，為同學們準備了一場完全的互動融入典禮，更以各職群老師以及校友們的專業為同學們籌畫了一場別出心裁的畢業典禮，當中並邀請同學當天都穿上制服，除以 3G 導播同時呈現場景外，並將以各職群專業呈現在典禮當中。

多媒體動畫科製作活動公仔在螢幕影片中呈現、農業群科負責場景花卉布置、電影電視科負責 3G 導播及音響設置、表演藝術科負責活動的演出、家政群科負責茶藝的展演、餐飲科的粽子製作祝福同學們步步高升包高中等，更有校友及同學們的互動祝福，「全部自己來」。

一開始以本校音樂科做的防疫歌曲為配樂以及電影電視科拍攝的美麗新北空拍校園場景影片開場，此外，校方也邀請來賓謝忻、韓國 FNC 代表同是也曾於本校任教的Sangi 老師的致詞祝福，學校各處室主任的祝福影片以及知名校友偶像藝人JR紀言愷、韓國少女團體（公園少女）soso王靖儀、網紅 youtuber 張灝、網紅 youtuber 泰菈、各種同學錄影祝福，都將讓畢業生為之動容。

校長林淑貴強調，該校史上首次的線上畢業典禮，雖然同學與家長不能親臨現場，但師長們給予的祝福，絕不亞於往年現場的畢業典禮。透過 YouTube 直播預錄好的畢業前景影片，於頒獎各獎項時，各階段穿插各科的表演及祝福，並在當場及時與各畢業班利用Meet互動，相信在將來任何時刻都能夠重現畢業典禮時的感動。

以往的畢業典禮，沒有校長、貴賓、各處室主任們個別錄影祝福，也沒有各班導師錄影祝福，更沒有校友的錄影祝福。今年的畢業生卻因疫情帶來更多更美好的真誠祝福，我們鼓勵學生積極面對疫情及人生的挑戰，讓每一位學子在您我守護中，以最大的勇氣去戰勝每一次的挑戰，並於校史首次線上畢業典禮留美好回憶。董事長王傳亮、校長林淑貴等教職員同仁們期許今年畢業生帶著滿滿的祝福，展翅高飛，鵬程萬里。