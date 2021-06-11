端午節三天連假將至，新北市長侯友宜今下午主持防疫會議表示，以新北市現在疫情，沒有條件開放大家出來活動，甚至低度活動都要更低度， 拜託市民忍耐一點。

侯友宜說，明天開始端午節三天連假，因為現在疫情還在嚴峻中，拜託市民忍耐一點 ，希望大家端午連假三天，全天都待在家，謝謝市民這段時間配合，一定把低度活動再低度，把疫情堵住，端午三天連假疫情才有可能緩緩降下來，愈快愈好 。