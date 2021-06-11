端午節連假明開始 侯友宜：沒有條件開放大家出來活動 15:182021/06/11 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今下午主持防疫會議。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 端午節三天連假將至，新北市長侯友宜今下午主持防疫會議表示，以新北市現在疫情，沒有條件開放大家出來活動，甚至低度活動都要更低度， 拜託市民忍耐一點。 侯友宜說，明天開始端午節三天連假，因為現在疫情還在嚴峻中，拜託市民忍耐一點 ，希望大家端午連假三天，全天都待在家，謝謝市民這段時間配合，一定把低度活動再低度，把疫情堵住，端午三天連假疫情才有可能緩緩降下來，愈快愈好 。 許光漢回來了 曝缺牙照向粉絲喊話：端午連假減少流動 連假前一天自強號沒人搭 男下秒見一堆人全上莒光號傻眼 #端午節 #天連假 #疫情 #侯友宜 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新娘瀑布不在烏來 區長拜託民眾別再來 連假限額180輛車 13:442021/06/11 生活 端午節3天連假 台中交管規劃看這裡 09:492021/06/11 生活 別試了！端午連假風景區不給你進 12:392021/06/11 生活 國產疫苗無國際認證 近7成不願打 04:102021/06/11 焦點要聞 端節來臨 桃市環境消毒、垃圾收運不停歇 12:372021/06/11 生活 新北何時三級降二級？侯友宜曝疫情趨緩關鍵時間點 15:452021/06/11 生活 陳時中讚新北篩檢積極 侯友宜：廣篩才能找出傳播鏈 11:112021/06/11 政治 確診翁砍3護理師 新北警、醫院聯手暴力防治演練 11:132021/06/11 社會 方芳芳助弱勢長者 籲認購防疫箱 04:102021/06/11 娛樂新聞 嚴防景區現人潮 碧潭、十分4處停車場端午連假關閉 15:502021/06/11 生活 台東新增1確診 連7天嘉玲破功 04:102021/06/11 地方新聞 生活熱門新聞 疫情壓不住 黑貓、宅配通、嘉里大榮針對5縣市低溫宅配再喊卡 - 生活 高雄確診婦口罩廠打工 成品危險？衛生局回應 - 生活 首例！打AZ疫苗後死亡 莫德納不良反應 進加護病房 - 生活 桃園新增14人確診 足跡包含美廉社、小北百貨、全聯 - 生活 新北何時三級降二級？侯友宜曝疫情趨緩關鍵時間點 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。