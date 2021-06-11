即將成立的T1聯盟11日發布官方新聞稿，除了大膽搶先訂出11月27日正式開打日期，更公開表態除了高雄海神、台中、台啤及新北中信4隊繳納意向書以外，還有兩支新球隊主動表達加盟意願，也讓T1聯盟可能擴編到6隊，另外也公布了比賽場地、賽制、球員薪資等相關訊息。

以下是T1聯盟公布的新聞稿內容，「T1聯盟於6月10日召開定期籌備會議，本周會議除了討論賽制、球員註冊及登錄、球員薪資等規定之外，並決定預計於今年10到11月期間舉辦熱身賽，以及將在11月27日正式開打。聯盟並在會中向各球團說明，除了目前已繳納的四隊意向書之外，近期另有兩隊主動向聯盟提出加盟意願，目前雙方正在洽談中。

關於預計於10到11月在北、中、南開打的熱身賽，聯盟發起人管光中在會中提出，他在2011年看到NCAA在美國海軍軍艦上舉辦時深受感動，他一直以來有個夢想，很希望也能將這樣有別以往的籃球活動帶給台灣球迷，所以向各球團提出陸、海、空的熱身賽場地構想，讓T1開打元年的熱身賽能夠在有別以往的場地舉辦，帶給球迷煥然一新的觀賽享受。

在正式賽部分，目前則暫訂在台北和平體育館、新北新莊體育館、台中台體體育館、及高雄巨蛋等場地開打，在考量比賽的競爭性和精采度之下，目前正在以上、下半賽季與各球團溝通，聯盟賽務組表示，在這樣的架構下球隊為了要爭取上下半季冠軍，勢必得場場比賽都得全力以赴，希望去避免單一賽季賽制中，某些隊伍在前期拿下足夠勝場數之後，就會產生比較鬆懈的心態。另外再搭配本季預計採行的季中交易制度，各隊可以視球隊的上半季表現，進行下半季戰力調整，讓比賽內容產生更多變化。

至於在大家最關心的球員薪資上，本次會議也訂定了薪資標準，與各隊達成共識在本土球員的月薪方面不設上限，並保障最低月薪為6萬元，確保球員水準並提升競賽品質，而不設球員薪資上限則是為了激勵球員以比賽表現去爭取更好的待遇。至於6月16日籃協邀請各聯盟及大專聯賽召開聯合會議，管光中表示聯盟將派代表參與，先與籃協及其他聯賽建立正規的溝通管道。

而球迷們千呼萬喚的T1聯盟官方臉書粉絲專頁、IG帳號也將在近日上線，未來也將透過官方自媒體陸續向球迷更新聯盟的最新消息。」