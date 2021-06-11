位在北美洲的薩爾瓦多國會（九日）已通過比特幣為法定貨幣，使其成為全球第一個將比特幣做為法定貨幣的國家。這也是國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德，在二年半前即呼籲各國央行應考慮發行數位貨幣後，到現在才出現第一個落實執行的國家。

掳了解，現行薩爾瓦多並沒有發行法定貨幣，在該國國會通過「比特幣法」之後，比特幣和美元就同為薩國的法定貨幣，也讓薩國總統布格磊迅速在加密貨幣圈中，擁有搖滾巨星般的地位。

Midas Touch（點石成金數位資產管理平台）全球行銷事業群總經理何啟聖指出，薩國有四分之一的海外公民匯款回國內，金額佔該國民生產毛額（GDP）22%，同時國人七成以上沒有金融機構帳戶，國家也未發行貨幣，基於以上四個條件，讓薩國在無阻力情況下，得以讓俱有「去中心化」特性的數位貨幣，成為法定貨幣的有利環境。

至於將比特幣做為法定貨幣之後，對薩國經濟、金融發展，有哪些利基呢？何啟聖表示，利用數位貨幣「去中心化」的特性，可以使海外移工匯錢回國變得更容易、更迅速，根據布格磊的說法，「這會改善數百萬人的生活與未來」。

目前薩國有四分之一的公民，居住在美國，薩國當地人民高度仰賴這群在海外的家庭成員匯款，每年估計自美匯回薩國的金額高達六十億美元，相當於新台幣一千六百六十三億元。若透過金融機構跨境轉帳，不僅曠日廢時，中間的匯差與手續費也耗損數以百萬計美元的費用，再加上逾七成的國民沒有銀行帳戶，在提領上也造成困擾。何啟聖說，以個人數位貨幣電子錢包方式收取匯款的方式，正可解決薩國人民的痛點。

何啟聖指出，此舉對薩國經濟產生最大影響，主要在於工作機會的增加，以及改善人民生活。由於薩國十人之中，有四人低於貧窮線下生活，一旦躋身於數位貨幣的區塊鏈成員，又有國家背書，將有助於財團將財富「藏」於薩國，使其成為另類「避稅天堂」，而有了這些資金挹注，可投入國家建設等新興發展，創造就業機會。

至於外界質疑，比特幣價格急劇波動的漲跌風險，何啟聖說，其實比特幣可以做為抵押品，然後兌換成錨定美元匯率的穩定幣USDT、USDC等，就解決了這層顧慮；抑或是同時操作比特幣的放空，這樣就可以排除漲跌風險，並與全球的數位貨幣流通量接軌，這對薩國的全球化，有正面的助益。

何啟聖表示，薩國領先全球跨出第一步，對中南美洲及非洲等國家，具有指標意義，特別是在全球後疫情時代，全球四億用戶擁有數位資產的成熟條件下，讓數位貨幣落地後的發展，勢將引起全球的高度關注，這一步光就國際行銷效益，就讓布格磊值回票價。