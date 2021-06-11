新冠肺炎疫情延燒，疫苗話題近來成為民眾關注重點，日前「好心肝診所」被踢爆深夜違規替不符資格者施打AZ疫苗，台北市9日開罰200萬台幣，並終止合約。今(11日)郭子乾認了接種疫苗，侯昌明夫妻則一改原本說法，也承認打過疫苗，引來網上砲轟，曾雅蘭稍早發文滅火，還原被診所通知有資格打疫苗的來龍去脈。

好心肝診所最近爆出打疫苗爭議，身為好心肝終生志工的王彩樺，昨澄清自己在疫情爆發前4月就自費到台大打了第一劑疫苗，花了600元，預約本月21日再到台大打第二劑，與好心肝診所事件無關，她因工作得出外四處忙，坦言當然擔心生病，希望能保護好自己才能保護家人小孩，至於打第一劑的心得，王彩樺說第一、二天有點疲累、頭痛，但過幾天便沒事了。

曾雅蘭發文致歉。（圖／翻攝自曾雅蘭臉書）

至於郭子乾，稍早他承認早在3月就預約打疫苗，因考量到家中有洗腎、高血壓病史的兩位長輩，當時朋友曾勸他擔心有後遺症，但他仍決定預約施打，承認因思考不周引發紛爭。而曾雅蘭和侯昌明夫妻稍早承認打疫苗後，引來不少網友批評，曾雅蘭稍早親上火線發文，表示夫妻倆以資深志工在好心肝基金會工作20多年，4月就接獲邀約今年7月要在世界肝癌日與八月肝病防治基金會的年度大會上擔任主持人。

曾雅蘭說，夫妻倆是臨時被通知可打疫苗，當時兩人也討論過順序資格符不符合，而診所衡量兩人有被感染風險，「因此好心肝擴大認定醫療相關人員的身分，提前讓我們施打了第一劑，這樣才來得及在活動時施打第二劑產生保護力，因此我們施打了第一劑」，並表示：「很抱歉我們沒有很周全的把事情想仔細，造成社會觀感不佳」。

網友回：「我的天啊..你們..怎麼..可以.....大失望又再填（添）一樁」，曾雅蘭回應：「真的很抱歉，因為打疫苗也是被臨時通知，所以我們真的沒有想那麼多，如果再給我一次機會我也會選擇不去打，再次抱歉」，另有人說：「沒關係，反正現在主持也無法去了，但是疫苗都打了，不如去前線幫忙這樣更好，把在家裡打高爾夫烤肉甚（什）麼的時間拿來貢獻社會，相信你們的神會保佑你們。」曾雅蘭再表示：「如果有需要我們幫忙的我們一定會去幫忙」。

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