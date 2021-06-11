搭乘率僅3.38％ 端午節預訂火車票狂退逾11萬張 15:232021/06/11 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵表示5月14日起開賣的端午節連續假期（6月11日至15日）訂票，到11日上午6時，訂票數已經由13.6萬張，遽減至2萬1790張，退票率約8成44，平均座位利用率亦降至3.38％，所有列次座位利用率都低於中央流行疫情指揮中心要求的2成。 端午不群聚 雙鐵退票率達98％ 國家公園關閉 《盤後解析》航運乘風破浪 台股周線4連紅 #38 #端午節 #已發 #即時 #新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 壹電視2員工陰轉陽確診「CT值33」 發聲明：已匡列密切接觸者 12:552021/06/11 娛樂 1、2字頭占優勢 八德房市交易熱 磁吸北客比價移居 10:292021/06/11 財經 高端解盲成功飆第3根漲停 台股收盤漲54點 13:382021/06/11 財經 Influenxio 圈圈科技號召超過萬名 Instagram 創作者挺餐廳，與 10 個數位平台聯手為餐飲業免費曝光、消費者享優惠！ 15:132021/06/11 生活 全新外觀細節＆配備升級！BMW小改款X3、X4亮相 11:072021/06/11 汽車情報-汽車新聞 陳時中崩潰嗆負責3＋11 鄉民千字回擊「你不是上帝」戳2300萬人心聲 15:542021/06/11 社會 逾50萬名部分工時勞工可望受惠 勞動部擬通發1萬元 15:492021/06/11 生活 台東新增1確診 連7天嘉玲破功 04:102021/06/11 地方新聞 2名同仁檢測陰轉陽確診新冠肺炎 壹電視聲明吐未公布原因 10:302021/06/11 娛樂 端午節3天連假 台中交管規劃看這裡 09:492021/06/11 生活 亞灣5G專網場域上線開啟高雄智慧新時代 16:002021/06/11 生活 生活熱門新聞 桃園19個案 1人是京元電子人力仲介副總 確診足跡遍及多家超市 - 生活 贊同6／28後各縣分級警戒？柯文哲這樣說 - 生活 疫情壓不住 黑貓、宅配通、嘉里大榮針對5縣市低溫宅配再喊卡 - 生活 才PO文「確診者足跡跟我買菜路線差不多」 宜大女教授今睡夢中猝死 - 生活 史上首見「不想讓你返鄉」 國道今晚9點嚴控匝道 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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