台鐵表示5月14日起開賣的端午節連續假期（6月11日至15日）訂票，到11日上午6時，訂票數已經由13.6萬張，遽減至2萬1790張，退票率約8成44，平均座位利用率亦降至3.38％，所有列次座位利用率都低於中央流行疫情指揮中心要求的2成。