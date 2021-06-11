蔡總統下午四點在總統府內針對防疫工作發表談話。(圖/擷自蔡總統臉書)

蔡英文總統今在總統府針對防疫工作發表談話，首度為因疫情而往生者表達歉意，總統表示，對於受到感染，甚至因此失去生命的國人，「身為總統，我要在此表達最深切的不捨與歉意」。

談到疫苗，總統表示，國產疫苗能否獲得緊急授權，後續還有非常嚴謹的程序必須進行；政府一定會依照國際科學標準，為國人健康安全嚴格把關，請大家放心。

總統也強調，讓疫情逐步趨緩，降低重症率和死亡率，是目前防疫團隊正全力投入的重點目標。從中央到地方，政府到民間，政府會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。

總統今在臉書發表談話指出，過去這一週，疫情的威脅仍然很大，尤其面對的，是難纏的變種病毒。因此，讓疫情逐步趨緩，降低重症率和死亡率，是目前防疫團隊正全力投入的重點目標。另外，高風險社區中是否還有無症狀的感染情形，也要儘可能地找出來。

她說，每一位受到感染，甚至因此失去生命的國人，都是台灣這個大家庭的一份子。「身為總統，我要在此表達最深切的不捨與歉意」，政府團隊一定會窮盡一切努力，把疫情控制下來，讓大家重新回到健康平安的日常生活。

總統說，這段時間，防疫團隊強化醫療能量，並讓年長者優先施打疫苗，來降低重症率和死亡率。此外，PCR檢驗的量能也提升不少，風險較高社區的篩檢站，正有序地開設。企業也投入快篩，幫助我們在最短時間內，把所有可能的感染風險降到最低。

總統表示，跟大家再次報告這些，是要說明：一個月以來，我們因應疫情的變化，做出調整和改變。從中央到地方，政府到民間，我們會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。

總統說，明天就是端午連假，能夠理解，大家對於假期要避免外出、不能團聚，以及對於三級警戒再次延長，難免會有些失望與焦慮。

即使如此，還是要再一次拜託大家，端午連假，請盡量留在原地，不要移動。真的有必要移動的狀況，也請務必做好防疫措施，減少接觸，才能避免疫情的擴散。

她強調，下星期，日本提供的124萬劑AZ疫苗即將開始施打，也請各縣市務必配合指揮中心的指引，做好規劃、有序施打。

她說，昨天大家也聽到國產疫苗解盲的結果，但是否能夠獲得緊急授權，後續還有非常嚴謹的程序必須進行，相關單位也將依照審查標準，以專業、科學的嚴謹程序進行審查。不分國內外，安全、有效，是任何疫苗獲得緊急授權最重要的先決條件。政府一定會依照國際科學標準，為國人健康安全嚴格把關，請大家放心。

此外，她說，台美貿易關係最重要的諮商機制，也就是TIFA會談，在未來數週，將重新啟動，我要謝謝外交團隊這段時間以來的奔走努力，也期待這個新的開始，讓我們國家在整體經貿發展上更有力量。