證交所統計，全體上市公司5月營收總計2.98兆元，年增17.14％，累計前5月為14.73兆元，年增達23.17％。5月營收呈現成長趨勢的主要產業為油電燃氣、航運及塑膠，衰退則為金融保險、電腦及週邊設備業及觀光業；前5月累計營收呈現成長趨勢的前三名產業為航運、塑膠及玻璃陶瓷，衰退趨勢產業為觀光業。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計875家及78家，共計953家皆已如期於10日前完成5月營收申報。證交所統計，5月全體上市公司營收總計2.98兆元，較109年同期成長4,355億元（17.14％），營收成長公司共718家，衰退公司共235家，較108年同期則成長3,540億元（13.5％）。

累計前5月上市公司營收總計14.73兆元，較109年同期成長2兆7,713億元（23.17％），營收成長公司共779家，衰退公司共174家，較108年同期則成長2.11兆元（16.75％）。

證交所表示，上市公司5月營收成長較大之產業，油電燃氣業受成品油及石化價格上漲影響，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業受去年同期肺炎疫情影響，產品價格下跌，本期需求及價格回升。

5月營收衰退較大之產業，金融保險業受新台幣匯價相對強勢及保險業務淨收益減少等因素影響，致淨收益減少，電腦及週邊設備業因上游零組件供料不足，影響出貨量，觀光事業因國內疫情升溫影響，場館暫停營業致個別公司營收大幅萎縮。

累計前5月營收成長較大之產業，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，玻璃陶瓷業受去年同期肺炎疫情影響，營收基期較低；累計營收衰退較大之產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少。