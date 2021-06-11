中國新聞網11日報導，雲南北遷亞洲象群安全防範工作省級指揮部表示，10日20時前後，北遷象群小範圍迂迴遷移，持續在玉溪市易門縣十街鄉活動，現場監測人員已增至42人。獨象離群5天，仍在昆明市安寧市八街街道的密林內，距離象群約11.8公里。人象平安。新華社等官媒11日也以〈伴隨大象的腳步，世界感知可愛的中國〉為題，引述外媒肯定中國因對得宜。

「斷鼻家族」迂迴現場，持續降雨，存在地質災害風險，追蹤布防困難。為做好相關工作，易門縣、晉寧區、安寧市設現場指揮部，同步運行。為確保沿途民眾和象群安全，省級指揮部要求現場指揮部加強監測、分析、研判，及時掌握象群和離群獨象動向。

據統計，現場指揮部當日共投入應急處置人員及警力1583餘人次，出動渣土車155輛、挖掘機9輛、應急車輛206輛、無人機11架，疏散民眾2560戶、8367人，投餵象食1.2噸。根據象群移動方向，開挖防象溝，引導象群繼續向西、向南遷移。協調新增3組空中監測機組，監測人員增至42人，由雲南省森林消防總隊統籌指揮，加大空中監測力度。

大陸《經濟日報》11日報導，「大象出走」可促進環保教育。理性地看，這是一次重要的生態文明科學研究和科普教育機會。野生象在鏡頭下洗澡、嬉戲、覓食、小憩，既給學者提供了難得的科研素材，又給公眾提供了寓教於樂的視窗。

就在這群北闖雲南省城的大象成為「網紅」之際，還有另一群大象離開保護區南下，闖入西雙版納熱帶植物園滯留。頻頻出走意味著，人象共處將成為常態化。努力實現人象和諧共生，是生態環境保護最理想狀態。

新華社《國際時評》欄目11日也以〈伴隨大象的腳步，世界感知可愛的中國〉為題指出，

伴隨大象的腳步，給世界帶來溫暖治癒的「象能量」。世界看到一個美麗而溫情的中國。在中國政府和人民的精心守護下，象群跋山涉水，平安無恙，路上甚至還生下一頭小象。

法國《巴黎競賽畫報》網站刊登圖文讚歎：大象們在旅途打盹是「中國美麗的一幕」。美歐多家主流媒體注意到，為了應對看似可愛、實則有一定危險性的野生象群北遷，保證人象安全，中國政府調集應急團隊，動用無人機和紅外線攝影機跟蹤象群動向，及時疏散居民。為了引導象群遠離城區，工作人員預備了充足食物用於吸引大象，提前用車輛封鎖道路。美聯社報導，在中國，大象受到最高級別保護，近年來數量穩步增長。

文章稱，大象們的「奇幻旅程」，喚起了世人心理和感情上的同鳴共振，於不經意間，讓外國民眾獲得了對中國更加客觀深入全面的認識。