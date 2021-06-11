台中市長盧秀燕說，緊急召回新光三越中港店櫃哥、櫃姐、工作人員約300多人，快速掌握確診有沒有擴大。（盧金足攝）

台中市府立即在新光三越中港店設置前進指揮所。（盧金足攝）

新光三越中港店一名櫃姐確診，市府勒令新光三越停業，何時復業？台中市長盧秀燕11日下午視察前進指揮所表示，要求中港店所有員工都須篩檢，「如果要再恢復營業，不是新光三越說了算」，必須快篩以後，確定沒有擴大傳染趨勢才有可能放行。

盧秀燕表示，台中市府針對新光三越中港店精品店櫃姐確診勒令停業，要復業要得到市政府的同意，是否控制危機，要確定清消完成，市府第一時間掌握，是不是有疫情升高，或者是擴大傳染的可能性。

盧秀燕說，緊急召回櫃哥、櫃姐、工作人員約300多人，掌握確診有沒有擴大，近日去新光三越的消費者不用恐慌，加強自主健康管理，就近趕快去快篩，如果沒有擴大傳染的情形，傳染面沒有擴大，大家相對的安心，如果有的話就要在進一步處理。

新光三越中港店有警覺，獲知員工確診臨時自主停業一天，盧秀燕表示，市府勒令停業，何時再恢復營業，也不是新光三越說的算，須依據台中市政府確定危機已控制，清消工作完成。

盧秀燕說，今天快篩站召回與這名櫃姐同一個樓層，有去吃飯的樓層、全館員工等盡可能匡列，下午如果全部快篩完數據很快會出來，屆時會再進一步的討論。

「如果快篩數字有感染趨勢之虞，不排除在進一步擴大擴大第二波，第三波」，盧秀燕強調，與該名櫃姐有密切接觸的匡列擴大，防堵擴大感染。