近日好心肝診所因違規施打疫苗風波，引起外界的爭議，目前尚未公開的施打名單對象也受到外界關注，目前這份施打名單已到臺北市政府手中，好心肝診所對外的宣稱600多劑打到志工身上，然而卻傳出現工商界、知名人士、電視台主播為施打名單，讓主播黃怡文今（11日）在個人臉書發文，並鄭重澄清表示：「我也想是志工之一，很可惜！我並不是。」

主播黃怡文今（11日）中午在臉書澄清表示：「就連媒體有機會可以列為施打疫苗對象，我自認不是第一線採訪人員，在與長官討論後，我連把自己提報在施打名單內都沒有。」對於捏造事實者，並直球對決表示：「捏造我在好心肝施打名單內的人，你擁有壞心肝！」

主播黃怡文今（11日）鄭重地表示：「我沒在好心肝施打疫苗，至今也沒施打過任何新冠疫苗，我不知道名單上其他人的真假，但我個人沒去過好心肝診所，不是好心肝志工，跟這些名人列在一起。」她直言表示：「我該自嘲榮幸，謝謝撰寫名單的人看得起。」

許多網友在底下替他報不平表示：「捏造這名單的人真是過分！敢搶在醫護前偷打還誣陷他人真令人過分！」、「我只知道台灣有多到滿出來的假消息」、「感覺名單都很假 刻意混淆吧」、「真的太惡劣了！」、「傻眼太誇張了吧！」、「倒楣！無端掃到颱風尾」

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