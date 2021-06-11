台股充飽電昨日回到萬七之上，周五開盤台積電(2330)挾股利與營收雙題材攻回600元；半導體微影技術領導廠ASML(艾司摩爾)股價表現強勁，帶動家登(3680)、帆宣(6196)齊揚。航運股仍是人氣交投王，成交比重逾三成，造紙股上攻一度為僅次於航運股的強勢類股，永豐餘(1907)逼近50元，華紙(1905)差點漲停，正隆(1904)、榮成(1909)齊揚，惟漲勢未能維持住，最終收斂在平盤附近。高端疫苗(6547)新冠疫苗二期臨床試驗解盲成功，大股東基亞(3176)一起跳空強鎖漲停板。最終台股上漲54.3點，為17213.52點。今日外資(不含外資自營商)買超106.6306億元，投信賣超1.8108億元，自營商賣超5.8176億元，三大法人買超99.00億元。

台股高檔震盪，在電子股回溫以及航運股領漲的帶動下，大盤指數越過17200點，穩健盤堅。航運股一枝獨秀，類股漲幅高達6%，成交比重逾30%，萬海(2615)率先漲停，再以174.5元創下史上新高，長榮(2603)收最高點124元，陽明(2609)最高來到119元，漲幅7%。惟航運獨強未能引發共鳴，端午節前且指數來到萬七關上，市場看多做少，多數類股表現平淡。業績題材股較有發揮空間，銅箔基板廠的台光電(2383)及騰輝-KY(6672)5月合併營收同步創下單月歷史新高，盤中股價聯袂創下掛牌新高。台積電等半導體大廠忙擴產，加上ASML股價創新高，帶動台灣協力廠家登(3680)、帆宣(6196)同步走高。高端疫苗(6547)新冠疫苗二期臨床試驗解盲成功，今日和大股東基亞(3176)一起跳空強鎖漲停板，家族成員云辰(2390)也鎖漲停。

台股結束回檔修正，搭配外資10日終止連四日賣超，轉買161.17億元，今日挺上17200點，收復5日、10日均線以及萬七整數關卡後繼續上行。周五指數收漲54.3點，為17213.52點，台股周線4連紅、本周收漲66點。5日RSI為68.68，10日RSI為62.60，9日K值為73.68，9日D值為75.51，20日乖離率為2.98。外資今日再買超台股106億元，為多方注入強心針，目前16750點以下有月季線、5月25日多方缺口層層支撐，又有投信作帳，短線經整理後可望再走強。

台股重回萬七之上，不過台灣疫情未解套，需持續觀察國內科技廠員工染疫進展，以及端午長假過後美國聯準會利率會議與台指期結算。富邦投顧董事長蕭乾祥認為，本土疫情衝擊未解、技術指標於高檔區過熱修正壓力漸次轉重，且6～8月為指數除息減損點數高峰期，端午節後續攻機率有限。群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，短線補漲科技股多是大型權值股，對萬七支撐有幫助，但要突破前高17,709點較困難。季底作帳，利基型IC設計股為首選，不過當沖操作盛行，季底作帳似乎也只是短線題材。