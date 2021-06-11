據實價登錄最新資訊揭露，台中七期惠中二街精華區段，今年4月出現總價高達8.88億、建坪約702.1坪、地坪約346.8坪、屋齡約15年的透天交易！經查該筆交易涵蓋多棟透天店面，被北部建商忠泰建設以「忠泰領航建設」的名義，無貸款海砸8.88億整排買下，出手相當霸氣！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，忠泰建設先前就曾在繼科博館一帶推出豪宅案「忠泰老佛爺」，所以本次進軍七期，已是忠泰建設第二度在台中精華區佈局，且這回直接卡進了七期的核心「C 位」！因該地四周環繞著指標豪宅社區，往後推案深具創價空間。由於忠泰建設本次買進的惠中二街整排透店，與停車場相鄰，推估忠泰後續應會進一步整合周邊的停車場土地，使基地條件更臻完美，而整合期間，則可持續收取店租增進收益。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，在忠泰購地之前，同樣來自北部的豪宅建商大陸與中悅，也先後在七期夏綠地北側的惠中一街至惠中三街區段獵地！2017年中，大陸建設就以14.02億，取得惠中一街及市政北七路口的惠國段111號角地；去年8月，中悅建設也豪擲26.78億，買進惠中二街、市政北七路與惠中三街的三面臨路停車場土地；今年忠泰則以8.88億，搶下中悅所購土地對面的惠中二街透天房地，且購地單價約256萬元，與中悅的255萬元相差無幾，可說是英雄所見略同。

陳定中進一步分析，北部豪宅建商很有共識的在同一區段購地，是因該區段鄰近大遠百、國家歌劇院、市政中心及綠十字園道，地段條件出色，且七期的新六、新七土地，容積率分別高達600%及480%，屬台中開發強度極高的地目，加上該區段又已形成豪宅聚落，對北部豪宅建商而言，是規劃層峰產品的理想地段，因而紛紛進軍該區段獵地，以利逐鹿台中的豪宅市場。