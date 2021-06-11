全民關注疫苗接種順序，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，新北市府規劃四個大原則「避免群聚、快速施打、民眾好找、方便弱勢」，設置21家合約院所、29區衛生所、26處中大型接種站、200隊機動接種隊供民眾施打；而區公所6／12號則會公布接種資訊。

侯友宜表示，中央還未分配，但新北市採分批到貨，分批施打。第一到三類醫事人員、防疫工作者、高風險工作者，是在21家合約院所、線上預約及造冊；第五類長照社福機構及洗腎患者，由衛生所安排200隊機動接種隊；第六類75歲以上長者 21家合約院所、26處中大型接種站，分區、分里、分時段接種。

侯友宜說，市府推出QR CODE只要一掃即可知哪裡76處接種地點；第一階段，新北市府暫定6／15-17日接種，供長照式工作人員及住民2.4萬人、85歲以上長者5.3萬、第一到第三類5000人；各區公所6／12號則會公布接種資訊。