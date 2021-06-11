社群媒體成為現代人的生活日常，尤其在新冠肺炎肆虐下，全球企業商家紛紛走向數位化轉型，運用社群行銷，以「線上虛擬行銷」取代實體活動，成為後疫情時代更為重要的行銷模式。「房仲第一品牌」永慶房屋為了幫助學子提早與業界接軌，捐贈3千萬元與政治大學展開產學合作，並攜手政治大學產學營運暨創新育成總中心，邀請曾獲得科技部傑出研究獎肯定的傳播學院林日璇教授，在「媒體娛樂與行銷」和「社群媒體行銷」兩門課中，舉辦十場「政大產創永慶聯名講座」，邀請業界成功人士分享實戰經驗。

永慶房屋近年來邀請「這群人」、「老天鵝」、「八耐舜子」等知名網紅演繹永慶幸福職場，今年初更邀請「金馬導演」黃信堯演繹疫情中職場人的韌性與毅力，各支創新影片引起廣大迴響。永慶房屋一次次運用社群傳播，成功與年輕族群溝通永慶房屋「彈性工作8小時」及「保障前9個月每月5萬元」等福利，翻轉大眾對於房仲產業高工時、高勞動力的刻板印象。此次永慶贊助政大「產創永慶聯名講座」，希望能邀請知名網路行銷專家來分享，讓學生快速了解市場上最新的趨勢。疫情期間讓學生停課不停學，5月份疫情爆發後所有講座全部移轉線上，讓學生學習不中斷！

社群經營大解密 電商人妻、楊孟潔行銷專家手把手教學

第一場講座由在instagram上快速擁有近20萬粉絲的作家-「電商人妻」開講，以自身經驗分享如何利用instagram的特性快速提高社群的人氣，並且提供學子們定位受眾的訣竅，教學生找對受眾、快速吸粉！現任台灣SmartM產品用戶經理、廣告投放專業顧問的黃翊琪，讓修課學生們得以了解何謂社群行銷、行銷獲利公式、社群廣告工具等。

傑出校友楊孟潔以「楊教授」為名號，以「零投放廣告」、「內容取勝」的經營模式，他以自身經歷和同學們分享「內容製作」的重要性，並以「永慶房屋幸福生活」粉絲專頁的社群行銷為案例，讓學生們實作更加了解如何產製具有話題性的內容，讓大家縮短與社群行銷的距離！

讓效益再提升 結合SEO 打造高效益KOL行銷策略

有了好產品、好的行銷內容，但是不知道SEO ((Search Engine Optimization，搜尋引擎最佳化)，可是無法將產品擴散出去！現任市場先生（Mr. market）SEO內容成長經理兼記者的劉呈逸，以「社群行銷實務及技巧搜尋引擎最佳化SEO」為題，為同學分享SEO的價值、影響SEO的因素，以及在進行SEO前的準備事項等。

貼文總是有梗、有笑點、或有哭點，讓網友紛紛按讚分享的網紅們，早已成為新一代KOL (Key Opinion Leader，意見領袖），但如何和網紅們合作、找到合適的網紅？現任蜜絲緹國際股份有限公司執行長的周芳（Sarah Chou），以「價值五千萬的網紅行銷課——辜狗不到的KOL操作心法」為題，讓修課學生們得以了解何謂網紅行銷。

以「媒體娛樂與行銷」和「社群媒體行銷」為主軸開設講座課程，助學生們提早與業界接軌。(圖/永慶房屋提供)

大數據時代來臨 疫情之下的數位轉型

科技越來越發達，大數據成為人們日常生活中重要的存在，講座也特別邀請到「亞洲指標數位行銷顧問股份有限公司」黎榮章董事長替學生們解惑，分享大數據在品牌行銷的現況與應用，強調要懂得利用、分析數據才能靠大數據說話。

疫情之下，零售業的數位轉型成為重要趨勢，「91APP」負責社群與行銷技術的專案經理Clement Tang（唐宏瑞）與學生們暢談零售業如何轉型，運用大數據將消費者分群進行深度的分眾溝通，以達到最佳的行銷操作。

科技廣泛運用打造便捷的生活

說到大數據時代，不得不提到熱門的XR、VR等技術，宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍分享XR及AR的趨勢與創新應用，說明科技在現實生活如何被廣泛運用，現任狂點（GranDen）創辦人暨執行長賴錦德先生，為學生們分享「XR互動與虛實融合」，讓修課學生們得以暸解現今XR在業界應用的案例與趨勢。

永慶房屋洞察到行銷及社群經營的重要性，藉由「政大產創永慶聯名講座」由林日璇教授及業界達人的合作，讓更多年輕學子能夠提早了解到市場上最新的資訊及趨勢，也協助學子們提早做好未來職涯規劃，降低學用落差，為培育優秀人才盡一份心力。