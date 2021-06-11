台灣本土疫情爆發，許多家庭面臨生離死別，台北慈濟醫院昨分享，吳先生一家人確診，分別在不同醫院接受治療，某天突然獲知老父親病逝的消息，卻無法見到最後一面，讓他顧不得自己還戴著氧氣面罩，在病房中失聲痛哭，而護理師只能隔著厚厚一道門傳訊息安慰。而吳先生年僅4歲的兒子尚不懂死亡的含意，因此在視訊時常童言童語地問「爺爺去哪裡了？」、「爸爸你什麼時候要回來？」，讓網友全看哭了。

台北慈濟醫院昨在臉書粉專上發文分享，某天清晨一名男子哀慟的哭聲從專責病房傳出，護理人員傳訊息關心後得知，吳先生一家人確診，老父親在別的醫院接受治療，結果那天他得知重症父親離世的消息；依法規定確診患者須於24小時內火化，無法見到父親最後一面的他，顧不得自己還戴著氧氣面罩哭得撕心裂肺。

在慈濟醫院工作的陳姓護理師透露，隔著一道厚厚的門，都能聽到一名中年男子的哭聲，伴著急喘的啜泣聲著實令人心疼。「然而，我們卻無能為力，只能紅著眼眶繼續忙碌著，並適時提供溫開水。」隔天護理師趁著休息時間，再度傳訊息關心吳先生的狀況，才知道門後的故事是如此刺骨錐心。

粉專指出，吳先生與妻小、弟弟及老父親同住；某日，常去市場買菜的老父親出現咳嗽、發燒症狀，起初以為是感冒，直到吳先生與弟弟也開始出現症狀才驚覺不對。經篩檢後，兄弟倆與老父親相繼確診，兩人先後被送往不同醫院，輕症的弟弟則至檢疫旅館隔離。「當時誰也沒想過，與老父親的這一別，就是天人永隔。」

粉專提到，吳先生年幼喪母，是父親獨自將三個孩子撫養長大，約莫七、八年前，兄弟們終於有能力讓父親享福時，結果老父親卻被診斷罹患肝病急需換肝，當時吳先生二話不說就決定捐肝救父，只可惜，挺過肝病的父親，終沒能熬過這場疫情。

粉專也說，這場疫情不只帶走吳先生的父親，也讓吳先生與孩子首次長時間分離，年僅4歲的兒子對死亡仍舊懵懂，視訊時總童言童語問「爺爺去哪裡了？、「爸爸你什麼時候要回來？」讓吳先生只能安慰兒子說，自己打完針就會回去，你要乖乖的。

粉專表示，醫院的護理師也安慰道「可以難過，但請你堅強地活下去，你的孩子已經失去爺爺了，不能再沒有你這個父親。」因此吳先生也收拾好情緒、配合治療，從一度面臨插管到現在，吳先生已經開始練習拿掉氧氣面罩呼吸。

不少網友看了淚崩，「這波疫情打亂了生活也打亂了天倫之樂，讓很多人連見次面道聲別離都沒有」、「看完眼眶紅了，祝早日康復」、「加油，你很快就可以回家陪兒子了，我想爺爺應該要你好好的照顧他的孫子」。