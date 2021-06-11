受到疫情影響，不少人都減少外出避免增加染疫風險，而中職球員也都積極配合防疫，除了練球外幾乎都宅在家，統一獅隊投手古林睿煬就趁機組世界知名景點的樂高，藉由樂高讓自己欣賞各國景點。

古林睿煬表示，自己平時就很喜歡組樂高，藉由自己動手做從中得到成就感，剛好疫情期間待在家的時間更多，也完成了不少之前買來的樂高，「像是自由女神、帝國大廈，剛好不能出國，藉由樂高欣賞各國景點。」

明天是古林睿煬21歲生日，加入職棒後，前幾年都是在復健中過生日，今年他健康迎接賽季，卻碰上疫情攪局，「希望明年可以簡單地過個正常生日，當然會很希望拿勝投，給自己的生日禮物。」

而古林睿煬在5月初面對味全龍只投4局就因左腳不適退場，球隊讓他跳過一次輪值，原本規畫5月18日要面對樂天桃猿，卻碰上疫情攪局，隔日中職也因宣布全國進入三級警戒，全面延賽。

古林睿煬表示，自己的腳傷已恢復且無大礙，「身體狀況沒有太大問題，現在主要是延賽後比賽手感沒這麼好找，所以只能藉由比賽設定一些情境，看復賽時能否早點進入狀況。」他也會從牛棚、傳接球中找尋過去可能忽略的細節。