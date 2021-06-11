新北市府不少局處傳出員工確診，新北市長侯友宜今主持防疫會議說，新北市共成立37處篩檢站，篩檢量能足夠，鼓勵市府同仁前往住家附近的篩檢站進行採檢。

侯友宜說，第一線防疫人員也鼓勵他們配合運作的時間點，只要有空，也鼓勵防疫人員多多前往篩檢。

侯友宜說，很謝謝民眾出來踴躍篩檢，新北市昨天快篩量達4833人創新高，找到41個陽性患者，陽性率0.8％比昨天高，「不過很不錯，幾乎都是無症狀、輕症的確診者，趕快把它們找出來，送到集中檢疫所治療，愈早快篩、預早發現問題、愈早解決」。