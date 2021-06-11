帶著黑框眼鏡，有著陽光大男孩面孔的蕭兆緯，年僅25歲已是永慶房屋新莊區的業務副理。從餐飲業轉職到永慶房屋，至今剛滿1年，獲得無數條榮耀彩帶，累積業績近800萬，收入大增4倍！老家在桃園的蕭兆緯自信地說：「2年後，我要陸續完成結婚、買房的目標，持續衝刺事業，朝人生下一個里程碑前進！」

告別窮忙生活 餐飲業轉職房仲從新出發

曾經夢想開西餐廳的兆緯，16歲就到餐飲業當學徒，在夜市、平價餐廳打工過，後來到台北米其林餐廳學廚藝，累積西式料理的基本功。「要做，就要做到最好！」是兆緯從旁觀察的體悟，他說主廚都對料理有卓越堅持，像是如何切菜、炒鍋，以及在盛盤時，每塊肉必須切出一定的長度，畢竟只要用心做料理，客人一定感受的到。

想起過去的工作環境，兆緯感嘆的說：「在熟悉的領域做久了，雖然得心應手，但每天早上6點出門，晚上12點回家，日復一日的工作循環，體力早已耗盡。再加上工時長，月薪僅有3、4萬，每個月還要繳保險費，根本沒辦法存錢，便明白這份工作無法做一輩子！」為了追求更好的生活品質，於是他興起了轉職念頭。

當時看到永慶房屋保障業務新人「前9個月每月5萬元」的待遇，兆緯坦言「這對他來說非常有吸引力！」本身就活潑、外向的他，很喜歡與人互動交流，跟家人討論後，家人也很放心地支持他，因此放棄累積5年的餐飲生涯，決定挑戰高薪成為永慶房屋經紀人。

喜歡與人互動的兆緯（右一）投入房仲業後，同事間感情融洽，聚餐、出遊不斷。(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

永慶「師徒制」好罩! 用心做好服務連客戶都稱讚

加入永慶房屋剛滿1年，蕭兆緯不僅業績逼近800萬元，獲得過「2020新莊區年度績優新秀」、「卓越新人王」、「百萬戰將」，今年4月更成交7件，拿下「兩百萬戰將」殊榮，交出一張張漂亮的成績單，讓家人十分放心，現在的月收入最高曾拿到18萬，是以前在餐飲業的4倍，他開心地說「慶幸當初的選擇是對的，不然現在可能因疫情影響，在放無薪假了！」

問起他剛從事業務有遇到什麼困難？兆緯馬上回答「沒有！」由於永慶房屋提供「師徒制」，每位新人會有專屬的學長姊，從基礎知識、帶看服務等進行一對一的教學，他很感謝店長蔡奉麟和師父郭岳昌，完全不藏私，幫助他快速成長，讓他在入行3個月內就順利成交。

「學腳踏車就是要跨出第一步，而房仲服務也是！」兆緯說或許當新人時，沒辦法像師父一樣專業，帶看服務上總是美中不足，但他願意花時間去學習，用心對待每一位上店看房的客戶，加上之前在餐飲業磨練的細心與耐心，使他的服務一直受到客戶讚賞。

蕭兆緯分享之前有位經營補習班的女客戶，由於她喜歡的物件，當時周邊沒有停車位，所以兆緯想辦法連繫當地商圈，最後找到平面停車場願意借助臨停，甚至帶看時仔細介紹屋況、管理費等資訊，最後客戶被兆緯的服務熱忱感動，當天就下斡旋並成交。因為站在客戶角度思考、了解需求，積極為客戶解決問題，也讓他從去年9月到現在月月都成交！

永慶房屋重視團隊相處的文化，只要新人一遇到問題時，店長蔡奉麟(左)和學長姊們都很樂意且無私地分享、討論，幫助兆緯(右)提升成交的機會。(圖/永慶房屋提供)

彈性工作8小時 工作與生活取得完美平衡

被稱為「科技房仲」的永慶房屋，不僅擁有i智慧創新等數位工具，總部更即時提供最新區域行情，讓兆緯大力讚賞:「公司資源大大提升工作效率，能夠快速處理客戶需求。」現在即使因為疫情，民眾減少出門，兆緯更鼓勵客戶使用「實境找房」功能，在家先線上賞屋、體驗生活圈，讓服務不中斷。

8年級年輕世代漂亮轉身，在永慶作出亮眼成績，兆緯不但為自己賺取人人稱羨的高收入，也更享受與人互動、時間自由的工作過程，搭配公司「彈性工作八小時」制度，讓他工作與生活平衡，工作時間全力衝刺拚業績，下班後比以前擁有更多時間陪伴家人、女友，兆緯直呼:「當永慶的員工好幸福！」

因為公司透明化的升遷制度，兆緯短短1年已經從經紀人晉升成為副理，談到階段性的目標，他希望可以按部就班持續力爭上游，兩年後不但要在新北置產，還要跟女友攜手完成終生大事，朝美好生活的目標大步前進！