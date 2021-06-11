端午連假到來，民眾憂心恐成防疫破口，新北市府交通局鍾鳴時表示，此階段已不再採呼籲方式，而是採取強硬作為，新北市路邊停車84小時暫停收費，景點全面關閉。新北市長侯友宜則說，他最擔憂市場人潮，因此已責成警察局、區公所等單位。

侯友宜表示，請市民朋友連假期間都待在家，他最擔心端午買菜人潮，請市民朋友一次買好所有份量，請傳統市場一定要把流量做到好，大家盡量待在家，他已責成警察局、區公所等單位管控好市場人數。