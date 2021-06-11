端午節有無強制作為？侯友宜：責成警察局、區公所控管市場人潮 16:082021/06/11 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 端午節有無強制作為？ 侯友宜：責成警察局、區公所控管市場人潮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 端午連假到來，民眾憂心恐成防疫破口，新北市府交通局鍾鳴時表示，此階段已不再採呼籲方式，而是採取強硬作為，新北市路邊停車84小時暫停收費，景點全面關閉。新北市長侯友宜則說，他最擔憂市場人潮，因此已責成警察局、區公所等單位。 侯友宜表示，請市民朋友連假期間都待在家，他最擔心端午買菜人潮，請市民朋友一次買好所有份量，請傳統市場一定要把流量做到好，大家盡量待在家，他已責成警察局、區公所等單位管控好市場人數。 新北也有偷打疫苗之亂？侯友宜：新北一律造冊施打 PCR陽性病患增新北集中檢疫所夠嗎？侯友宜：量能夠 還有400多間 #責成 #區公所 #市場 #人潮 #警察局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北何時三級降二級？侯友宜曝疫情趨緩關鍵時間點 15:452021/06/11 生活 《集中市場》外資再買超百億元 萬七有底氣 15:242021/06/11 財經 陳時中讚新北篩檢積極 侯友宜：廣篩才能找出傳播鏈 11:112021/06/11 政治 新竹縣今增12確診 竹東鎮2機構爆群聚感染 14:532021/06/11 生活 嚴防景區現人潮 碧潭、十分4處停車場端午連假關閉 15:502021/06/11 生活 壹電視攝影天天跟拍 侯友宜回應了 16:212021/06/11 生活 避免傳統市場成破口 屏縣府贈攤商面罩 16:062021/06/11 生活 高雄農產品揚名國際「鳳梨果脆」打入歐盟市場 11:302021/06/11 生活 生日獻大愛 黃健豪與企業捐贈區公所2千件隔離衣 12:422021/06/11 寶島 台中豐原菜市場即時影像啟用 出門前先看人流 11:352021/06/11 生活 專家爆高端二期解盲成功是「既定劇本」侯友宜回應了 16:042021/06/11 政治 生活熱門新聞 桃園19個案 1人是京元電子人力仲介副總 確診足跡遍及多家超市 - 生活 贊同6／28後各縣分級警戒？柯文哲這樣說 - 生活 疫情壓不住 黑貓、宅配通、嘉里大榮針對5縣市低溫宅配再喊卡 - 生活 才PO文「確診者足跡跟我買菜路線差不多」 宜大女教授今睡夢中猝死 - 生活 史上首見「不想讓你返鄉」 國道今晚9點嚴控匝道 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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