國安特勤私菸案，檢方偵查後，將國安局前永和警衛室外衛室主任陳逸夫少將共77人，分別要求支付5000元至20萬元給公庫，給予緩起訴1年處分確定。另少將林國欽及「特勤郭雪芙」女警官張嘉玲等27人緩起訴。

前年8月檢方首波偵結後，依貪汙罪、違反《稅捐稽徵法》起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉及華航員工13人；同年11月7日再依違反稅捐稽徵法，將少將林國欽及「特勤郭雪芙」女警官張嘉玲等27人緩起訴。

去年10月15日，北檢自吳宗憲訂菸記錄中發現，吳男友人劉女前年7月間也下單訂購350條私菸。因劉女不認罪，檢方依違反《稅捐稽徵法》起訴。

去年11月20日，北檢偵查第3波「訂菸大戶」，共緩起訴77人，其中少將陳逸夫買40條私菸，逃漏稅2萬3709元，檢方命他支付公庫2萬5000元；李姓殯葬業者購買350條私菸，逃漏20萬9811元稅捐，支付公庫20萬元，其他75人則分別以支付公庫5000元到16萬元，均獲緩起訴處分確定。