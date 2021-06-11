我國疫情嚴峻，勞動部除了透過特別預算祭出發放3萬元或1萬元的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」、最多貸10萬元的「勞工紓困貸款」外，今天就安基金委員會也通過將針對所有的部分工時勞工發放1萬元的「部分工時勞工生活補貼」及委由其他部會發放1萬元的「遭強制停業勞工生活補貼」。

據勞保局統計，截至今年3月底為止，我國投保薪資低於基本工資的部分工時勞工有逾50萬人，勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，已向就安會爭取近50億元預算提供「部分工時勞工生活補貼」，「能照顧就盡量照顧」，目前會排除掉領取過其他生活補貼的勞工，至於是否排富等仍待考量，如何發放、發放時程等仍待後續規劃。

勞動部勞動力發展署署長施貞仰表示，今天通過包括「遭強制停業勞工生活補貼」，遭強制停業的勞工且所得未達基本工資，除了可以領取相關部會生活補貼外，勞動剖也將委由相關部會再加發1萬元活貼，匡列預算約18.6億、預計受惠勞工人數逾18萬人；而原本就透過就安基金提供「安心就業計畫」、「安心即時上工」、「充電再出發計畫」等也因應疫情比照特別條例延長至明年6月30日，預估今年度再增編15.5億、明年度則編列100億元預算。

施貞仰提及，至於外勞防疫措施補助部分則匡列約9億多元預算，但對象、內容項目仍在調整中。