新竹市11日確診3例，為案12467、案12375以及案12575，3人均有與確診者接觸史，被匡列後居家隔離或入住防疫旅館後，PCR採檢陽性確診，均無足跡。新竹市長林智堅再次強調精準疫調重要性，即時匡列隔離可阻斷傳播鏈。此外，15日起中央再分配疫苗到地方，竹市已規畫6座疫苗施打站為民眾服務。

11日確診的案12467為男性50歲左右，跟6月2日月診的案9147同棟宿舍，也為同家公司同事，當時與案9147同住宿舍者共10人匡列，令匡列5名相關同事，案12467在匡列後，居家隔離期間出現症狀，採檢PCR陽性確診。

案12375為男性20多歲，為竹南科技廠員工，被同公司同生產線確診移工感染，案12375隨即被匡列居家隔離，入住房疫旅館採檢陽性確診，匡列了6名接觸者。

案12575為6月7日公布案11490的家人，案11490為竹南科技廠服務員工，確診後匡列案12575為居家隔離對象，採檢PCR陽性確診，案12575確診後匡列6人。

林智堅強調，這3名確診者感染源清楚，表示精準疫調非常重要，可即時把接觸者匡列隔離，不再影響他人。此外，隔離後最重要的事為施打疫苗，林智堅表示，中央預計在15日配給較多疫苗到各地方政府，市府也開始啟動具規模的疫苗施打工作，已擴大來建置，未來會有6座疫苗施打站，為全市不同行政區民眾來接種。

因疫苗數量有限，林智堅表示，將會遵照中央流行疫情指揮中心相關指引來為不同年紀對象施打，目前表訂雖為75歲以上長者優先，但共有2萬4000多民眾，評估此波疫苗配給恐不足，盤整後先開放給1萬4000名80歲以上長者施打，以及還未施打疫苗的600名竹市長照機構住民工作人員，同時洗腎患者也為優先施打對象，約有1800人。另外也包括65歲以上原住民，有206人左右。

林智堅也叮嚀民眾不要心急，接獲通知後就準時前來接種疫苗，市府會透過民政系統，請里幹事、里長、鄰長來通知各位民眾。為強化施打服務，市府也提供3項免費服務，不便的長者或居住較遠長者可呼叫疫苗計程車，身障朋友可預約復康巴士，完全無法移動的長者則有到府服務。林智堅也呼籲資源要留給真正有需要的人。