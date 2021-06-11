周五公布的數據顯示，英國四月經濟產出較去年同期創紀錄地增加了27.6%，顯示出初步的經濟重啟以及疫情對日常生活破壞之間的對比。而該數據也符合於路透調查經濟學家的共識。

英國國家統計局表示，四月英國經濟按月增長2.3%，為自去年七月以來最快增速，而路透調查的預測為增加2.2%。

然而英國經濟產出仍較2020年2月疫情爆發前水準低了3.7%。

國家統計局研究員Jonathan Athow表示，零售支出的強勁增長、汽車的購買量的增加、全月開課的學校，以及酒館的開張，都提振了4月的經濟。

財政部長桑納克(Sunak)指出，今天的數據是一個希望的跡象，表示英國經濟正在開始恢復。

英國央行在上個月對於2021年的經濟成長，從2月的成長5.0%預測，上調為成長7.25%。這將是英國自二戰期間以來最快的年度經濟成長表現。但2020年經濟萎縮10%，卻是近300多年來最糟的表現。