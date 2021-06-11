工業電腦廠融程電(3416)受惠布局長期專案大單效益顯現，2021年營運動能成長暢旺，由於缺料對第二、三季訂單出貨影響低於1成，公司對今年營運成長樂觀看待。法人預期，融程電今年營收可望創高、成長逾25％，配合毛利率持穩，獲利亦可望同步創高。

展望後市，融程電認為強固型平板未來成長動能仍強，但超過6成平板客戶亦有強固型筆電需求。看準企業行動化需求的可觀商機，公司規畫進軍強固型筆電市場，預計第三季推出產品爭取既有客戶商機，以5年內對營收貢獻達3成為目標。

融程電5月自結合併營收達2.53億元，月增達46.31％、年增達1.14倍，改寫歷史新高。累計前5月合併營收10.11億元，年增達71.26％，續創同期新高。首季稅後淨利0.81億元，季增達17.17％、年增達55.85％，改寫歷史新高，每股盈餘1.13元亦為近6年半高點。

融程電董事長呂谷清表示，公司在2019年及去年初爭取到許多長期大單，包括賓士車檢平板及Honeywell倉儲物流平板長期專案大單，目前在手專案訂單出貨需求超過9個月，使今年營運成長動能較同業穩固。

雖然近期零組件缺料影響出貨動能，但呂谷清指出，由於專案大單長期需求穩固，公司早先下訂相關料件，且透過大股東研華及華碩、既有合作通路商資源，在料件單價及數量上尚能克服，僅短料上漲有些許影響，對訂單出貨影響程度不大。

呂谷清指出，融程電第二季訂單達交率85％，主要是客戶基於需求調節出貨時間，缺料造成出貨遞延影響估僅個位數百分比。依按出貨進度來看，第三季達交率可望較第二季提升，第四季需再觀察市場需求狀況，目前以控制IC及觸控IC較缺。

展望後市，呂谷清認為強固型平板未來成長動能仍強，近來貢獻最多成長動能的車檢平板，目前除了賓士外，亦有馬莎拉蒂、保時捷等車廠採用。目前正積極爭取大車廠訂單，有4家正在洽談中。

此外，融程電亦接獲美國醫療器材業者美敦力（Medtronic）專案大單，據悉為中東客戶昏迷測量醫療平板，目前已有產品少量出貨、預計明年首季開始出貨，可望帶動醫療保健貢獻顯著提升。呂谷清預期，醫療營收貢獻今年估達7％，明年可望提升至10％以上。

同時，融程電看準企業行動化需求更為迫切，且有6成強固型平板客戶有強固型筆電需求，規畫切入客戶具共通性、市場規模達25～30億美元的強固型筆電市場，預計第三季推出產品爭取相關商機。呂谷清表示，強固型筆電目標5年內貢獻公司營收達3成。

展望後市，法人認為，融程電受惠歐美客戶專案大單出貨動能持續，單月營收可望持穩1.8～2億元水準，帶動全年營收成長逾25％、改寫歷史新高，配合毛利率大致維持穩定，可望帶動獲利同步創高，成長幅度則需觀察新台幣匯率走勢。