為因應疫情帶來的衝擊，教育部今表示，將提供國小以下孩童及國高中身心障礙學生，每人1萬元之「孩童家庭防疫補貼」，家長可分別從6月15日、18日起，透過網路、銀行ATM領取。9月開學後，還會透過學校提醒學生，趕快完成領取。

教育部統計，「孩童家庭防疫補貼」符合領取資格的學生共有220萬7400人，包括2至6歲的幼兒園生96萬人、國小生119萬5555人、國中高中及五專前三年的身障生5萬1845人。

教育部國教署副署長許麗娟表示，「孩童家庭防疫補貼」，第一階段提供透過網路及實體ATM二種管道領取；其中網路將於6月15日上午10時起開放登記，實體ATM則於6月18日開放領取，二種管道的領取時間均至110年9月30日止。

網路申請與領取，6月15日上午10時起「行政院孩童家庭防疫補貼網」開放，民眾可透過手機、平板、電腦等多種載具，由孩童之父母或監護人其中一人上網登錄孩童之健保卡號、監護人身分證號及同一監護人金融機構帳戶號碼等資料，登錄成功後，進行金融帳戶與身分資料核驗作業，經核驗確認後，1萬元補貼即於次一營業日直接匯入登錄的金融機構帳戶中。

不過許麗娟表示，因初期申請人數眾多，為讓民眾都能在網路平台上快速完成登錄，6月15日至17日前三天不開放查詢核驗結果，查詢功能將於6月18日起開放，補貼也是從該日起開始入帳。

若是實體ATM領取，6月18日起，孩童之父母或監護人其中一人可持全國373家金融機構任一家之提款卡，至國泰世華銀行、中國信託銀行及台新銀行所設置之實體ATM（全國共計1萬4611台），插入父母或監護人之提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一位監護人之身分證號，即可領取1萬元現金。

許麗娟說，因故或特殊個案情形而未能領取者，將在全國疫情第三級警戒時間與疫情狀況，教育部將另行公告領取時間、地點與方式，維護每一位民眾權益。 領取期限到9月30日，在110年上學期9月開學時，學校還會提醒未領取的學生趕快去領取。

教育部相關紓困規定、措施等詳細資訊，公告於教育部因應COVID-19防疫紓困振興專區，提供民眾查詢。同時也提供教育部紓困專線0809-098001（免付費專線）或（02）77523766，由專人予以說明。