對於新北市何時有望從降為二級警戒，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，分區降級權責在中央，新北市尊重中央安排，但目前新北市沒有降級的條件，呼籲大家在6月28日前要嚴謹面對疫情，除了要保持低度再低度的活動，還要多多出來廣篩，只要能努力做下去，相信6月28日可以看到疫情明顯會往下走。

侯友宜指出，升級警戒是中央的權限，新北市尊重中央的做法，不過對新北市來說，目前完全沒有辦法從三級降到二級，只有低度更低度的活動，才能努力把疫情壓制下去。

侯友宜也說，從這段時間一直到6月28日，新北市一定要嚴謹面對疫情，如果大家保持低度活動、出來廣篩，相信6月28日可以明顯看到疫情會往下走，而且會很清楚。

侯友宜說，但如果大家稍微蠢蠢欲動，又不出來篩檢，疫情很快就會上升，只要稍有疏忽疫情馬上會上揚，目前新北市沒有降級的條件，要好好強化低度活動、出來廣篩、做好防疫。