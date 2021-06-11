中央流行疫情指揮中心今天公布國內首例接種AZ疫苗後死亡的個案，以及首例接種Moderna疫苗產生的嚴重不良事件。

指揮中心表示，我國首例接種AZ疫苗後死亡的個案本身有中風、肝硬化與腹膜透析病史，於接種後2天有乾咳症狀，接種後3天例行性腎臟內科追蹤，後續出現食慾不好、疲倦、脖子酸痛、噁心、與解便不順等不適，於接種後6天上午仍持續不舒服，食量少，進食後又嘔吐，當日中午意識不清，緊急送醫急救，到院前死亡，經PCR篩檢後結果為陰性。

至於首例Moderna的嚴重不良事件，為接種後30分鐘出現頭痛、眼睛痛，接種後1小時開始呼吸急促、困難與腹痛等，給予嚴重過敏反應相關醫療處置，目前狀況穩定，持續加護病房觀察中。

根據指揮中心提供的資料，昨接種疫苗共有1萬9282人，其中有1萬1772人施打Moderna、7510人接種AZ，衛福部長陳時中也透露，目前國內共施打76萬7160劑AZ疫苗，已超出我國取得的AZ劑量約4萬劑，「這必須歸功大家都很樽節的使用沒有浪費。」