花蓮地區不平靜！11日下午1點多2分鐘連2震後，3點33分到3點36分又連續發生三起規模4以上地震，分別為33分規模5.3地震、34分規模4.0地震、36分規模4.9地震。
根據氣象局資料，1點多2分鐘2震後，3點33分開始，花蓮地區連續發生三起規模4以上地震，分別為：
15:33規模5.3地震，地震深度11.2公里，震央位在花蓮縣政府西南方14.3公里的壽豐鄉陸地上，最大震度花蓮縣5級，南投3級，台中、宜蘭、台東、桃園、雲林、彰化、苗栗、新竹、嘉義2級，台北、台南、屏東1級。
15:34規模4.0地震，地震深度9公里，震央位在花蓮縣政府西南方16.0公里的壽豐鄉陸地上，最大震度花蓮縣3級。
15:36規模4.9地震，地震深度12.8公里，震央位在花蓮縣政府西南方14.4公里的壽豐鄉陸地上，最大震度花蓮縣4級，南投3級，宜蘭、台中、彰化、桃園、雲林2級，台東、苗栗、新竹、嘉義1級。
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