由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(11)日宣布，擁有可愛外表、強大飛撲必殺技能的Q市守護者「守門犬俠」將於 6 月 12 日起至 6 月 18 日復刻回歸。英雄玩家們將有機會帶領「守門犬俠」四處探險闖蕩並破解精彩任務，好康限時招募回饋及熱血刺激角色試煉也將再次登場。不僅如此，官方團隊為歡慶端午佳節，特別推出應景活動「端午節登錄送」及專屬禮包，「守門犬俠 警犬項圈」專屬招募、「守門犬俠 警察制服」時裝特賣會、升星卡UP、迷宮探秘、鮮花贈禮偶像應援等多元活動也將同步上陣，各種活動保證讓英雄玩家們隨心所欲暢玩，一同開心慶端午！喜愛威風凜凜「守門犬俠」並想大幅提升戰力的英雄玩家們千萬別錯過！

《一拳超人：最強之男》Q市守護者「守門犬俠」將於 6 月 12 日起復刻來襲！

《一拳超人：最強之男》「守門犬俠 警察制服」時裝特賣會 6 月 13 日再次帥氣亮相！

《一拳超人：最強之男》「守門犬俠」警犬項圈 專屬招募活動 6 月 17 日即將活力登場！

《一拳超人：最強之男》應景活動「端午節登錄送」 6 月 12 日起即刻展開！

《一拳超人：最強之男》Q市的守護者「守門犬俠」強大技能再次揭曉！

S級英雄 Q市守護者 守門犬俠

聲優：上田祐司

系列：格鬥

陣營：英雄

定位：橫排攻擊、能量封鎖、己方激勵

技能：

普攻：警犬飛撲。對單體目標造成150%攻擊傷害，並回復30%生命上限的生命值。

絕技：閃亂衝擊。對整排目標5連擊造成守門犬俠25%生命值上限傷害，並使敵人陷入「恐慌」(封鎖2點能量1回合，同效果存在時按最高值生效)。

被動：極．犬式格鬥。戰鬥開始前守門犬俠「激勵」我方(回合開始額外獲得2點能量持續2回合)。自身及所在列隊友生命值上限提高25%持續5回合。受到致命傷害後，會以自身最大生命的25%復活(至多2次)。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》繁中版Q市守護者「守門犬俠」熱血設定再次釋出！

《一拳超人：最強之男》「S級英雄 守門犬俠」限時招募復刻活動登場！

【活動1】「守門犬俠」限時招募復刻

活動時間：2021.06.12 05:00 - 2021.06.19 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR英雄 守門犬俠。

【活動2】「守門犬俠」限時招募回饋

活動時間：2021.06.12 05:00 - 2021.06.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

抽卡次數 獎勵內容

10 高級格鬥徽章x3、中罐經驗飲料x50、金幣x10,000

30 精英招募券x3、中罐經驗飲料x50、金幣x10,000

50 升星卡x2、中罐經驗飲料x50、金幣x10,000

80 SSR萬能碎片任選箱x2、中罐經驗飲料x50、金幣x10,000

120 高級英雄加成券x3、專屬晶核x50、專屬晶片x100

150 3級印記寶箱x5、專屬技能書隨機箱x50、基礎技能書x100

180 守門犬俠x1、英雄中級天賦包x10、英雄初級天賦包x20

【活動3】「守門犬俠」角色試煉

活動時間：2021.06.12 05:00 - 2021.06.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「S級英雄 守門犬俠」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

任務說明 獎勵內容

獲得守門犬俠 鑽石x30、大罐經驗飲料x50

守門犬俠潛能升星至2星 守門犬俠碎片x3、大罐經驗飲料x50

守門犬俠潛能升星至3星 守門犬俠形象卡(永久)x1、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第1關 基礎機能書x10、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第5關 基礎機能書x20、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第10關 守門犬俠碎片x3、大罐經驗飲料x50

在角色試煉中使用守門犬俠上陣2次 擴展經驗卡x20、大罐經驗飲料x50

在角色試煉中使用守門犬俠上陣3次 擴展經驗卡x30、大罐經驗飲料x50

【活動4】「守門犬俠 警察制服」時裝特賣會

活動時間：2021.06.13 05:00 - 2021.06.21 05:00

活動內容：凡於活動期間購買時裝照片禮包參與「守門犬俠 警察制服」時裝特賣會，即有機會獲得「守門犬俠 警察制服」時裝、「守門犬俠 警察制服」照片箱及眾多豪華虛寶道具。

【活動5】「守門犬俠」警犬項圈 專屬招募

活動時間：2021.06.17 05:00 - 2021.06.24 05:00

活動內容：凡於活動期間使用專屬招募券參與「專屬招募」，參與至指定次數即可獲得「守門犬俠 警犬項圈」。

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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