貝爾 Gareth Bale 於熱刺並沒取得正常先發位置（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-A組】[瑞士@威爾斯][06/12(六)21:00][編號556]

B組第一場賽事兩隊裡的幾位重點球星必須要爭取表現來帶領國家隊在實力比較平均的一組裡出線，這幾位球星在他們自己本賽季的聯賽表現令人失望。

雖然本賽季從皇馬借用到熱刺沒有可以經常先發上陣，但 貝爾 Gareth Bale 在賽事中展示出他的個人進球把握力以及速度推逵的素質。他在高水平賽事中往往都能交出好表現，每當代表著國家隊出賽時就更加賣力，跟在球會中判若兩人。拉姆塞 Aaron Ramsey 本賽季在尤文圖斯中的表現實在未如理想，不過他的洞察力十分敏銳，護球能力強，進球把握力高。這兩位球員都是可以在大型比賽中可以改寫戰局的重要球員，他們的表現將會影響威爾斯第一次打進大型賽事的成績。

沙奇里 Xherdan Shaqiri 是瑞士的進攻泉源（圖片來源︰達志影像）

沙奇里 Xherdan Shaqiri 的表現對於瑞士來說可謂舉足輕重，本賽季在利物浦出賽的機會不多，比賽狀態絕對成疑。不過他能夠利用靈巧運球以及無球走動協助隊友組織好進攻，加強球隊進球機率而作出貢獻。瑞士陣中另一位重量級球員就是效力兵工廠的 扎卡 Granit Xhaka，他是球隊中場的指揮官，控制著球隊的攻守節奏。消息指下賽季扎卡將有機會到義甲發展，本屆歐國盃正好證明他自己的身價。

本場賽事雙方實力相若，不過威爾斯始終是第一次打進大型賽事的決賽週，在瑞士能夠正常發揮之下會小勝2球或以下。

埃里克森 Christian Eriksen 是丹麥的中場大腦（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-B組】[芬蘭@丹麥][06/13(日)00:00][編號557]

丹麥最新的國際足協排名升上前十位信心十足。最近10場主場國際賽取得8場勝利狀態大勇。本屆歐國盃丹麥將於主場哥本哈根公園球場出戰所有分組賽賽事，主隊將會取得很大優勢。

毋庸置疑 埃里克森 Christian Eriksen 是丹麥國家隊的關鍵人物，下半賽季在國際米蘭的表現突出協助球隊取得聯賽冠軍。他於中前場的策動進攻效率高，可以交出助攻，也可在禁區內外進球，表現絕對是賞心悅目。鋒線上由效力巴塞隆納的 布瑞斯威特 Martin Braithwaite 及 效力RB 萊比錫的 尤素夫·波爾森 Yussuf Poulsen 所組成，他們能夠以高速走到對方防守球員的身後以創造出射門空間，再加上埃里克森於中前場的創造力，相信可以取得進球。

芬蘭沒有太多被球迷所熟悉的球員，目前大家有注意到的就只有 泰穆·普基 Teemu Pukki，他成功協助諾里奇在降級一個賽季之後馬上重返英超，表現出色。他的進球把推度高，前一個賽季也曾經在英超比賽中佔據了射手榜前列位置。

芬蘭能夠晉級到歐國盃決賽周對於全國的人民來說意義重大，是他們首次出席大型賽事，本場面對北歐宿敵丹麥必定會傾盡全力。然而芬蘭的實力難以在第一場的作客比賽中有所發揮，丹麥仍然是稍佔優勢，預計會小勝2球或以下。

羅伯托·馬丁內斯 Roberto Martínez 在不被看好之下帶領比利時取得佳績（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-B組】[俄羅斯@比利時][06/13(日)03:00][編號558]

比利時有多位在聚洲一級聯賽當中的頂級球星在陣可說是歐洲紅魔的黃金一代。2018俄羅斯世足賽在主帥 羅伯托·馬丁內斯 Roberto Martínez的帶領之下球隊合作無間依靠團隊合作最後晉身四強。比利時是歐洲一股新勢力，本屆歐國盃是其中一支奪標黑馬。

比利時的黃金一代知道本次將可能是最後一次贏得大賽錦標的好機會（圖片來源︰達志影像）

陣中多位球員於本賽季都表現出色，曼城的德布勞內 Kevin De Bruyne、萊切斯特城的蒂耶萊曼斯 Youri Tielemans及 馬德里競技的卡拉斯科 Yannick Carrasco 都分別代表球會取得獎盃，目前他們信心十足地可為國家貢獻。效力於國際米蘭的前鋒 盧卡庫 Romelu Lukaku，將會以神射手獎為目標，本場首場分組賽面對實力較弱的俄羅斯絕對有機會取得進球。

俄羅斯的 切里謝夫 Denis Cheryshev 在2018世足賽表現突出，在主場球迷的吶喊助威之下打進了好幾個精彩進球，在大賽中表現出色，心理質素相當高。阿爾喬姆·久巴 Artem DZYUBA 是另一位主力前鋒，本賽季代表聖彼得堡澤尼特 成為了俄超的神射手，國家隊也保持著漂亮的進球紀錄。

雙方曾於資格賽對賽，當時比利時明顯佔優。雖然決賽周跟資格賽不一樣，但比利時擁有足夠實力及經驗，預計可以再次擊敗俄羅斯，小勝2球以下。