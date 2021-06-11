高端疫苗10日宣布新冠疫苗二期臨床試驗解盲成功，指出安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應，還有不分年齡的免疫生成性合乎預期。前民進黨立委沈富雄在臉書預測高端的下一步，是走向國際讓高端更高端。他此貼文也引發網友產生兩派看法，有網友酸太看得起高端了；但也有網友認為沈富雄其實是在反諷。

沈富雄11日在臉書貼文表示，昨天高端疫苗解盲，一如他在節目中的預告，完全成功，可喜可賀，只可惜在國人心理上需苗孔急的當下，時間的腳程上慢了一點。因此他建議高端應從德國BioNTech與美國Pfizer合作的前例得到啟示，找一家美國赫赫有名的製藥大廠合作，產品就叫ＯＯＯ/高端，藉美方的財力、人脈及各種優勢在第三國完成第三期試驗，如輝瑞現在正在做小孩的第三期。

沈富雄還指出，製藥一事所需資金和人力物力極為龐大，美國各大小藥廠一天到晚併購，公司的名稱越拉越長可為例證，高端的成功我們不必期待它成為另一座「護國神山」，而是走向國際可長可久、發熱發光。

網友紛紛留言說，「可是人家大藥廠為什麼要和高端合作呢，輝瑞和BNT合作可是美國政府投資了數十億美元，而且BNT能買到全世界，獲利可觀；高端行嗎？」、「我只能說，你們太看得起高端了。只知道努力擦脂抹粉說得口沫橫飛，其報告的真實度有多少？」、「肯定是『不可能的任務』。」、「真想說三字經。」、「用5倍價錢買AZ，應該買得到吧？都比國產疫苗便宜。」、「如此一來成本更高，沒有國際競爭力，還是只能內銷。」、「身為一隻白老鼠，我也希望能走向國際。但是有可能嗎？」、「高端是商人，沈兄是醫生，跟美國藥廠合作，高端撈什麼？」

資深媒體人羅友志則看出貼文玄機直指：「沈大老，果然『高端』，一般人聽不懂。」也有網友表示，「說得好像國際上很欠台灣疫苗的樣子。沈老的反串也太生動了。」、「高端知道潮水退了，誰沒有穿褲子？找美國公司合作，不就是自曝其短？沈大佬不該挖洞，一堆人太認真了。」、「高級酸。」、「沈老是真心建議還是反諷？」、「真心反諷。」、「大老是在酸他們啦！」、「沈大老是真正的冷面幽默者；懂的就懂，不懂的就會模糊。」