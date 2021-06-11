中研院院士陳培哲日前自爆已辭去國產疫苗審委，指該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自總統蔡英文。此言引發議論，讓陳成為不少親綠人士圍攻對象。陳昨日（10）親曝心聲，稱自己過去挺綠如今挺在野、挺民主，他身為疫情指揮中心研發組成員，深知民進黨政府並不信任科學，防疫決策的根據是政治而非科學；若早點尊重專家意見，很多生命都不必犧牲，台灣也不必像如今這樣疫苗得靠施捨，賠了健康與尊嚴。

《新新聞》10日刊登陳培哲專訪，他指出自從他對政府提出質疑，便引來網友與媒體鋪天蓋地的攻擊、肉搜，甚至連他的家人都被翻出來了；陳培哲表示，他們家三兄弟都是台大教授，弟弟台大社會系教授陳東升是綠營倚重的學者，而他自己過去挺蔡英文也挺陳水扁，而且是「瘋狂的去挺扁」，因歷史讓他認同當時在野的民進黨，然所有政黨上台必腐化，他現在的原則就是「支持在野黨」，顏色上無藍無綠只有「民主」。

談到引發爭議的疫苗問題，陳培哲指出，並非蛋白質次單位疫苗不好，重點在政府決策風險評估出問題，因為在現今疫苗技術中，蛋白質分子很嬌貴很難純化，太慢就不符合如今緊急狀況需要。但政府3個疫苗補助都給非蛋白質次單位疫苗廠商，顯然是風險評估失當造成的決策錯誤。他也不禁質疑，民進黨政府到底在科學決策裡，有沒有真正的專家？

陳培哲身為政府邀請參與疫苗決策的專家，除已請辭的國產疫苗審查專家會議委員，陳還是疫情指揮中心研發組成員。陳培哲在該訪問中直言，他1年來參加50餘次會議，提出的意見多半都未獲接受，例如他老早提出以單株抗體治療確診者，當初「他們充耳不聞」、直到最近才開始做，這讓他認為指揮中心的科學判斷與能力不足。陳培哲強調，若確診的高齡及慢性病者能立刻打新冠單株抗體，可減少5到6成死亡率，這些生命其實都是可以挽救的，這也是他挫折感深的重要原因。

不僅如此，陳培哲更直言，他說民進黨政府不信任科學絕非無的放矢，而是親身經驗，包括不使用美國食藥局（FDA）的檢測系統非要自己弄一套、國產疫苗只做到第二期期中分析就給緊急使用授權（EUA），讓他不禁感嘆「政治是普世的」，事實上很多原料藥是從對岸、印度來的，但政府的決策並非根據科學而是根據政治。陳認為，政府若能按行政院前院長林全提出進口BNT疫苗的方式，並尊重專家意見，台灣如今狀況會跟以色列差不多；然如今以色列已成全球疫苗施打率最高國家，而台灣疫苗要靠人施捨，自製疫苗也「半生不熟」，這不僅對不起台灣人民，也傷害了人民的健康與尊嚴。