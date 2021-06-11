宜蘭縣11日新增3件新冠肺炎確診個案，其中1名是60多歲女性旅行業從業人員，另外兩人是一對父子，確診的父親（案12506）是上個月所公布宜蘭大學安心上工確診病患（案2372）的接觸者，但縣府表示，這位父親先前經過篩檢及核酸檢測都是陰性，因此確切的感染源仍有待進一步釐清；此外縣府也宣布，考量宜蘭最大宗的外籍移工是漁工，經過與兩個漁會討論之後，明、後兩天將在兩個地區漁會為漁工進行一次快篩，藉此了解及評估外籍漁工的健康。

縣府在11日舉行的線上記者會中表示，宜蘭縣新增的3件案例，案12311和案12506是父子，案12506（父親）因為是案2372的接觸者，當時衛生局已匡列為居家隔離個案並安排採檢，結果呈現陰性，在居家隔離期間為曾感覺到腸胃不適到醫院急診，並且出現發燒、呼吸道症狀，進一步以核酸檢測，仍呈現陰性，當時診斷是扁桃腺發炎。

案12506在5月26日解除隔離後回到家中，後來10多歲的兒子（案12311）出現咳嗽、流鼻水、嗅覺異常等症狀，6月9日到醫院採檢後確診，CT值21，衛生局也立即將案12506再次匡為居家隔離對象並進行採檢，結果為陽性確診，CT值27。但衛生局表示，這兩案的感染源目前仍難以確定，還在逐步釐清中。

此外，由於宜蘭縣內的外籍移工以漁工為最大宗，外籍船員的數量大約有1600多人，其中以印尼籍1000多人佔大多數，菲律賓籍有將近500人，少部份是越南及泰國籍，僱用外籍船員的漁船數則有將近500艘；縣長林姿妙表示，外籍移工也是我們的家人，他們的健康同樣要受到重視，經過縣府與頭城區漁會、蘇澳區漁會討論之後，明、後（12、13）日縣府將在兩個地區漁會幫漁工進行快篩作業，一同做好防疫工作。