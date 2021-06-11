【旅遊經 洪書瑱報導】

端午節對許多不同年級來生說，有不同的記憶，大致上來說，不外乎《白蛇傳》的故事；包(吃)粽子；喝(畫)雄黃；在門口掛上艾草、菖蒲、榕枝；接午時水；佩載香包，以及划(看)龍舟比賽；立蛋等，但今(2021)年因為肺炎疫情關係，大家還是盡量避免與人的連結！可以在家，不妨家人間接午時水、吃肉粽、縫香包或立蛋比賽，來感受比較不同一年的端午氛圍！

今年端午節雖然無法走出家裡到戶外遊玩，但全台各派別的粽子之爭，依舊是大家熱烈討論的話題之一！為此，全球線上訂房品牌Booking.com，特別選在端午佳節前夕，為大家盤點出「全台五大特色粽子目的地」，包括介紹經典風味的北部粽、具原住民風味的阿拜等，感受不同種「粽」風采！

◎.前往「台北」攻略粽子話題之首－北部粽

「北部粽」因採用將糯米先炒過後再蒸的手法，造就出米飯粒粒分明的口感，而豐富多樣的餡料更因先翻炒過，使得香味更加濃郁，也因此成為端午節粽子的熱門選項之一！

◎.走訪「新竹」客家鄉嚐香氣逼人的滋味－客家粽

傳統的客家粽和常見的粽子製成略有不同，通常是會先將糯米泡水製程米漿後，再將粄糰加入菜脯香料餡料後蒸熟食用。

◎.訪問「台中」沿海一岸品味隱藏版懷舊味道－中部粽/蚵乾粽

中部粽是將炒到半熟的糯米拿去蒸熟，其口感介於北部粽和南部粽之間，因此受到不少喜歡吃到米粒且口感濕軟的饕客愛戴。「台中」還有一種內餡較為不同的食材，那是在海線地區盛行，這裡的人會將「蚵乾」入粽，風味特別，以蚵乾入粽，除了「台中」沿海外，「金門」一帶也有以特產的蚵乾為餡料，少見的鮮味令許多人印象深刻！

◎.遊歷「台南」巷弄圓環尋找經典端午風味－南部粽

全台粽子討論的主角之一南部粽，常見的料理作法是在糯米浸泡後，直接加入肉餡、香菇等餡料後投水煮熟，整體滋味較北部粽不油膩，且更能凸顯竹葉清香而受到廣大民眾喜愛，無論是撒上花生粉，或是配上一碗味噌湯吃，都可以讓人大飽口福。

◎.造訪「台東」嚐端午粽的新興選項－原住民美食阿拜

原住民美食阿拜，因為與常見的粽子外觀相似，也因此成為粽子話題的新興選手，料理作法是將糯米等原料包裹肉餡後，於外層分別包上假酸漿葉與月桃葉製成。

阿拜(攝影：洪書瑱)

台北文華東方「雅閣經典端午粽禮」中，內含鮑魚裹蒸粽、澳洲和牛裹蒸粽(圖/旅遊經 提供)

王朝大飯店紫鑽桔星粽（甜）(圖/旅遊經 提供)

馬祖甜筒粽(攝影：洪書瑱)

除了以上總「粽」外，坊間常見，還有碩大，餡料豐富的裹蒸粽，如錐螺造型的馬祖的甜筒粽。另外，地域別，長條角形潮州粽、枕頭型湖州粽；若以「包」葉不同分，「粽葉粽」、「荷葉粽」、「月桂葉粽」、「野薑花葉粽」等，除此之外，還有素粽、鹼粽、豆沙甜粽等可說是琳琅滿目！