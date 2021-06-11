中央流行疫情指揮中心公布，今（11日）新增286例本土個案，其中花蓮縣今新增2例，為案12587與案12588，都是男性，2人都是在解除隔離前夕PCR採檢確診

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，案12587接觸過案7555與7556，5月28日起開始居家隔離，沒有與外人有接觸，據案12587表示，他6月7日微咳、身體有點熱熱，除此之外沒有其他症狀，原本明（12日期）解除隔離，為保險起見，10日由專人帶往部立花蓮醫院採檢，不料PCR確診陽性。

另案12588為案8181的丈夫，被匡列後居家隔離，本應於明（12日）解除隔離，同樣在10日被帶往花蓮部立醫院採檢，PCR結果為陽性確診，Ct值達16.5，病毒量非常多、傳染性很高。據了解，案12588為退休藥師，自述6月5日喉嚨怪怪、輕微流鼻涕，自行服了藥後沒有太在意，沒想到竟會確診。

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