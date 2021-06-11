疫情嚴峻，民進黨正國會黨團立委今發共同聲明，主張在端午節前夕，以「確實防疫」、「馳援物資」與「紓困急難」等三大訴求，推動公私協力，與國人共同面對台灣的關鍵挑戰。

這份聲明包括立委余天、吳琪銘、莊競程、陳秀寳、陳亭妃、陳歐珀、陳瑩、黃秀芳、蔡適應。

確實防疫，聲明指出，強化市場分流機制，落實依身分證字號分流；科學提升篩檢量能，呼籲各級政府正視增設篩檢站的需求，也鼓勵企業投入設置；確實執行疫調隔離，鄭重要求各地方政府，疫調不能中斷，隔離處置須迅速確實。杜絕特權施打疫苗，在此譴責特權施打、安排失序的現象，疫情降溫後呼籲監察院介入調查；支持國產疫苗研發；端午連假線上團聚。

馳援物資，聲明指出，正國會立委號召各界，捐贈防疫物資，目前盤點所需物資，至少可包括負壓艙、檢測亭、快篩劑及自動核酸檢測平台。

紓困急難，聲明強調，針對現有紓困方案，呼籲政府簡化申請流程，力求完整全面，讓有急難需求的民眾，都能得到幫助。

聲明說，教育部紓困措施部分，「孩童家庭防疫補貼」補貼對象新增國中、高中、五專前三年之單親學生；社團指導老師、課後輔導老師、學校運動教練等非典型就業教育工作者，應比照社大講師、運動事業從業人員，每人最多補助四萬元整。

勞動部紓困措施，聲明指出，保障部分工時勞工，呼籲勞動部擴大認定，並要求雇主登載工時，因和雇主沒有約定工時的打工族群目前不適用「安心就業計畫」，但因有投保勞保，亦不符衛福部擴大急難救助資格。日前許銘春部長承諾納入打工族群，應盡速調整或提出新方案。

「自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼」放寬認定應修正為，110年5月30日已於職業工會參加勞工保險，108或109年度個人所得總額未達新台幣50萬元等，今年受疫情影響的程度更有直接關聯。本次紓困方案應採計受疫情直接衝擊的「當下生活狀況」，而不只前年生活狀況。

此外，進行跨部會協作，成立跨部會紓困資格查詢平台，簡化流程並杜絕假紓困之名的詐騙網站、讓民眾選擇最適方案且加快申請速度，且透過跨部會溝通，蒐集統整未能獲得急難救助之個案，予以協助；重新檢討特別條例預算是否編列足夠，從長計議。