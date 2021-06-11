斗六市今天也新增1名境外移入的移工，36歲的案12479是泰國移工，曾於2月間在泰國確診後來痊癒，3月間持陰性證明入台，6月10日再次確診。（雲林縣政府提供）

雲林縣今（11日）新增第17、18例新冠肺炎確診者，案12389是在麥寮六輕工作的48歲女性，她的41歲室友，因被匡列採檢，案12586同一天也確診，但兩人的感染源有待確認。斗六市也新增1名境外移入的移工，36歲的案12479是泰國移工，曾於2月間在泰國確診，後來痊癒持陰性證明入台，但6月10日再次確診。

案12389女性48歲，8日出現乾咳，9日發燒、頭痛，前往醫院就醫並採檢，10日確診，Ct值31。案12586女性41歲，因案12389的室友確診被匡列居家隔離者並採檢，10日確診，Ct值21。

這是台塑六輕廠繼6月4日一對員工夫妻確診後（一家四口都陸續確診），又發生2名員工確診，雲林縣衛生局上周曾於六輕宿舍快篩，185人都是陰性。雲林縣衛生局表示這2名女員工的感染途徑仍不明，有待進一步調查。

2女性員工的足跡包括東門公務車、7-11六輕門市、福利大樓、公司宿舍。

境外移入的36歲泰國移工案12479，6月8日咳嗽、流鼻水，10日在仲介陪同下就醫確診，但不是本土案例。

衛生局科長許淑雲表示，該移工2月7日在泰國篩檢確診，11日就診康復出院，3月21日取得當地醫院的陰性檢驗證明，3月23日來台，因抗體呈現強陽性（Ct值31），判定為境外移入，他的足跡都在斗六市雲科路3段的科技公司。